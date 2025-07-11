Обстріли Києва можуть почастішати: Жданов попередив про небезпеку і назвав мету Путіна

Володимир Путін / © ТСН.ua

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Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти 10 липня, який тривав майже десять годин. Армія РФ випустила 18 ракет та близько 400 ударних дронів. Головною ціллю атаки став Київ.

Цілеспрямований російський терор Києва став регулярним. Яка мета постійних атак по Києву та чого можна чекати від Росії далі, які можливості ворога — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія регулярно обстрілює Київ: яка мета

Олег Жданов пояснює: Київ — це столиця України, яка формує суспільну думку. Відповідно від суспільної думки, яка формується в столиці, буде залежати загальний настрій по всій країні.

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«Столиця завжди має вплив. І тут розташовані, як би це барально не звучало, центри прийняття рішень, вони в столиці. Тому я думаю, що цей терор буде продовжуватися і можливо буде навіть нарощуватися, якщо Росії вдасться наростити виробництво засобів вогневого нападу, принаймні дронів. З ракетами я так розумію, кепські справи в них, тому що, Х-101, стратегічні бомбардувальники, поки що рідко піднімаються у повітря для нанесення вогневих ударів», — каже експерт.

Основна мета атак РФ по Києву — це терор, вважає Олег Жданов. Президент Росії Володимир Путін розуміє, що такими темпами руйнування російська економіка довго не витримає.

«А здаватися вони не збираються. Це теж тиск — вони вводять це в систему, що ми навіть знаємо розклад, коли і що прилетить нам на голову. І це створює ще додаткові навантаження на психіку будь-якої нормальної людини. І паралельно виходить Лавров і починає нам знов наголошувати ті самі наративи, з яких і починалася ця війна: денацифікація, демілітаризація, визнання територій російськими і так далі. Ось вам і мета», — каже Олег Жданов.

Водночас в армії РФ бачать, що на фронті у них немає великих успіхів, зазначив експерт.

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«А повзучий наступ, як сьогодні The Wall Street Journal написав, що такими темпами вони 9 років будуть окуповувати ту територію, яку вони намагаються окупувати. Так що вони пішли іншим шляхом — шляхом терору», — каже Олег Жданов.

Росія обстрілює Київ за розкладом

На думку Олега Жданова, армія РФ правильно і грамотно обирає час атак по Україні та Києву. Він пояснює:

«По-перше, дрони нас лякають, ми йдемо в укриття. По-друге, до другої години ночі дрони майже виснажують нашу ППО, і потім прилітає о пів на третю прилітає балістика. Балістика ще застає останні дрони, які ми намагаємося добити в повітрі. Вони знають, що ми балістику не всюди беремо. І під зав’язку, о четвертій ранку — на початку п’ятої прилітають крилаті ракети. Хоча крилаті ракети останнім часом дуже мало застосовують, тому що вони знають, що ми їх все одно позбиваємо. Але сам факт, що ми витрачаємо на ракети або моторесурс літаків на їх збиття, вони їх застосовують».

Водночас, за словами експерта, РФ наразі не може регулярно застосувати стратегічну авіацію — там є певні проблеми.

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«Я так розумію, що наш удар по „Енгельсу“ останній був вдалим. Плюс виснаження літаків. Ракети вони клепають, а от літаки, вони мають певний ресурс. А ремонт їх може здійснюватися тільки методом „канібалізму“. Один літак розбирається, а інший за його рахунок намагаються технічно обслуговувати і щось в них міняти чи ремонтувати. А крилатих ракет до „Іскандера“ не так багато, то вони їх пускають, щоб був такий комплект», — пояснює Олег Жданов.

Він також звертає увагу, що російська армія дуже рідко застосовує «Калібри».

«Те ж саме — там, скоріш за все, проблема з пусковими установками. Не стільки з самими „Калібрами“, вони їх теж намагаються там виробляти більш-менш і накопичувати. А от пускові установки мають певний ресурс. Їх теж треба ремонтувати. А я так розумію, що в акваторії Чорного та Азовського морів у них немає бази для такого ремонту. А перегнати на інші флоти вони не можуть, Турція не випустить. Або випустить і назад не запустить військові кораблі Росії», — каже Олег Жданов.

За його словами, прогноз щодо російських обстрілів на найближчий час, на жаль, не оптимістичний.

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«У будь якому випадку можемо зробити прогноз, що далі може бути або витримування такого ж самого темпу — раз на тиждень масований удар по столиці. А в найгіршому випадку проміжок між цими ударами може скорочуватися», — вважає експерт.

Чому ракети усі збивають, а дрони — ні

Під час атаки на Київ у ніч проти 10 липня українська ППО збила усі випущені російські балістичні та крилаті ракети, водночас дрони — ні. Олег Жданов пояснює: столиця добре захищена засобами ППО.

«Не треба рівняти Київ з іншими містами. Це все ж таки як столиця, то тут і система протиракетної оборони — у нас тут Patriot стоїть, можливо десь SAMP/T може стояти. І Patriot, скоріш за все, не одна батарея тут стоїть.

А оскільки він застосовується суто по балістичних ракетах, то ми маємо такий гарний результат. Крилаті ми навчилися їх збивати, особливо за рахунок нашої авіації, більш-менш гарантовано. Ну і плюс наявність комплексів IRIS-T або комплексів NASAMS», — каже експерт.

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Водночас з «Шахедами», за його словами, у нас величезна проблема:

«Тому що, по-перше, їх дуже багато, і вони йдуть 50 на 50. Половина йде бойових, і половина йде „Гербер“, обманок. Але оператор не може розрізнити, який безпілотник летить — „Шахед“ чи „Гербера“. І треба збивати і той, і той».

На його думку, наші мобільні вогневі групи «застрягли» ще на початку 2023 року, коли їх сформували.

«Ні модернізації, ні збільшення, ні об’єднання в єдину систему, ні перепідпорядкування командуванню Повітряних сил. Пам’ятаєте, початок 2023 року, коли нас масово почали обстрілювати, ми всій країною казали про те, що ми будемо створювати глибоко ешелоновану систему ППО в масштабах країни. Минуло понад два роки, і питання, де вона? От в цьому проблема», — вважає Олег Жданов.

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За його словами, ефективність мобільних груп сьогодні — до 40%.

«Значить більша частина „Шахедів“ не досягає цілі ще за рахунок того, що працює ще система радіоелектронної боротьби, і вона „гасить“ там частину. Тоді, в принципі, ми збиваємо більше 50%. Але якась частина, чверть або третина, все ж таки досягає своєї мети», — пояснює експерт.

Міноборони пропонує 100 тисяч гривень охочим збивати дрони

У червні в Україні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, повідомили в Міністерстві оборони. Українці зможуть збивати БпЛА за 100 тисяч гривень на місяць.

«В принципі, ідея хороша, але її змарнували тим, що зробили заяву, що ці люди, які добровільно вступлять до мобільних вогневих груп, можуть бути мобілізованими в будь-який момент, тому що вони пов’язані з виконанням бойових завдань. Ну і хто сьогодні піде в цю мобільну групу?» — коментує Олег Жданов.

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За його словами, з одного боку, ця ідея дуже гарна і треба укомплектувати мобільні групи.

«Сам же Сирський, скільки разів він забирав особовий склад мобільних груп у піхоту. Пам’ятаєте ці скандали, коли там суспільство поставало? Ось вам і результат ефективності цих груп. Перший склад, який був, мобільний груп, я пам’ятаю, що вони збивали до 95% „Шахедів“. А потім почалися ці забори в піхоту, і все почалося сипатись. А потім почали перепідпорядковувати мобільні групи з Сил оборони України, від територіальної оборони до лав Збройних Сил. І от результат — сьогодні ми фактично у розбитого корита», — вважає експерт.

Раніше ми писали про те, що Путін склав графік обстрілів України. Обстріли Києва та інших великих міст найближчим часом, за словами експертів, можуть почастішати.