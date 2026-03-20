- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 2 хв
Як виживає одне із найнебезпечніших обласних центрів України: відео
Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на позиціях 34-ї бригади морської піхоти в мікрорайоні Корабел у Херсоні.
Херсон — місто, яке постійно атакують росіяни. Русло Дніпра перетворилося на шлях для російських «Шахедів», а мікрорайон Корабел, який місцеві називають просто «Островом», — на один із найнебезпечніших плацдармів. Тут не ходить громадський транспорт, закриті магазини, а лінія фронту проходить буквально по воді.
Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна провела кілька годин із морпіхами 34-ї бригади, які боронять підступи до міста.
Ранок починається у броньованому мікроавтобусі. Наш провідник — Максим, командир роти 34-ї бригади морської піхоти. Дорога на «Корабел» — це завжди ризик.
Раніше це був один із найкращих районів міста, але зараз тут залишилося не більше двох сотень людей.
Журналісти побували на спостережному пункті. Завдання бійців біля бійниць — не дати ворожим човнам проникнути на правий берег. Великий Потьомкінський острів — на відстані витягнутої руки. Це «сіра зона», де за теорією вже може бути ворог.
Але головна загроза зараз — у небі. Русло Дніпра — це «хайвей» для ворожих БПЛА. Не минає і 10 хвилин, як над нами починає гудіти.
Один за одним заходять три камікадзе. Один із них починає диміти в повітрі — підбили.
Боєць 34-ї ОБрМП: «Ми всі тут добровольці. Наше завдання — збивати повітряні цілі, щоб ворог не пішов далі. У нас у всіх там сім’ї. Один збитий дрон — це потенційно чиєсь врятоване життя».
Хлопці жартують, що вдень працювати легше — дрони хоча б видно. Вночі доводиться бути постійно «на ушному». Прямо під час розмови розвідка доповідає: летить зграя FPV та «Шахедів». За мить на наших очах збивають російську «Молнію» — ударний безпілотник падає, залишаючи в небі чорний шлейф.
Поки ми розмовляємо з артилеристом «Камазом» про його склад снарядів та пораненого брата, приходить нова тривога. Цього разу — авіаційна. Чотири російські «Сушки» скинули Каби в напрямку Херсона.
«Камаз», військовослужбовець: «Передали, що вилетіли „Сушки“. Чекаємо в укритті».
Ми залишаємо «Острів» під звуки «приходів» від «Градів». Артилеристи, які пройшли піхоту, кажуть, що робота з великими калібрами після окопів — це «щось крутіше за рай».
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 20 БЕРЕЗНЯ