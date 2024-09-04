Обстрілюють квартири та полюють на людей з дронів: як армія Путіна цинічно вбиває жителів Херсона

За життя 14-річної дівчинки борються лікарі в Херсоні. Її у квартирі тяжко поранили уламки ворожого снаряда. Тривалий час швидка не могла доправити дитину до реанімації, бо росіяни почали повторний обстріл. У різних районах міста постраждали ще четверо людей. А в приміському селі Садове у власній оселі загинув чоловік.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

В Херсоні 14-річна дівчинка спала у своїй кімнаті, коли туди прилетів російський снаряд. Після обстрілу на допомогу прибіг сусід і вжахнувся від побаченого.

"Дівчинка там була завернута в одіяло, отако в каші все було. Я вийшов. Я думав, вона всьо. А потом племінник крикнув, вона жива", – згадує чоловік.

Ліжко, де спала дівчинка

Зараз дитину намагаються врятувати в лікарні. Стан дівчинки вкрай тяжкий.

"У дитини травматичний шок, множинні мінно-вибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок і нижньої кінцівки", – каже директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк.

Коли по дівчинку приїхала швидка, росіяни повторно вгатили по кварталу, через що дитину не могли оперативно госпіталізувати.

Поранені після нічних і ранкових атак продовжують звертатися до лікарень. А вдень росіяни полюють на людей з дронів. І зухвало викладають відео своїх злочинів у соцмережі.

Наслідки удару по Херсону

На автівку лікаря онколога Володимира Терелюка росіяни скинули вибухівку двічі. Лікар загинув. Його дружина, яка була поряд, – у тяжкому стані.

Лише в Херсонській громаді за минулий місяць було поранено 186 людей, 9 загинуло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

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