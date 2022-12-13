Обсяги та швидкість допомоги від західних партнерів збільшуються - Олена Зеленська

Кожна країна хоче долучитися до перемоги і надає Україні різні пакети допомоги.
Перші леді України Олена Зеленська розповіла, що Захід нарешті зрозумів, що Україні потрібна своєчасна допомога. Вона повідомила, що союзники збільшили обсяги та швидкість пакетів допомоги.
Про це перша леді розказала в ексклюзивному інтерв'ю в ефірі спецвипуску ТСН телеведучій Лідії Таран.
"Французи обіцяють Україні, я думаю, так не тільки із французами. Тільки що брала виступ і Швейцарія, і Люксембург і Канада, кожен з них, Чехія, кожна країна дає різні пакети допомог, уже дала, планує. Але основна тенденція, що я можу сказати, що всі обсяги допомоги, швидкість збільшується. Вони нарешті розуміють, що нам потрібно вчора і нам потрібно більше", - поінформувала Зеленська.
Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська перебуває з візитом у Франнції. Там вона зустрілася зі своєю колегою Бріжит Макрон, де вони відвідали початкову школу у Парижі, де навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців.
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