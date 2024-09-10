"Куратор української енергетики": чому з ОП звільнили скандального Шурму і у яких обурудках його підозрюють

Для більшості міністрів і посадовців за звільненням йде призначення на іншу топову посаду. Але є серед свіжо звільнених той, кому не знайшлося іншого місця у владних кабінетах - скандальний топ-менеджер президентського офісу Ростислав Шурма.

Про це йдеться у проєкті "Хапуга.ua".

Чому звільнили Ростислава Шурму

Це той діяч, що, наприклад, пропонував всьому світу на сміх – заборонити в Україні готівку, аби побороти корупцію.

"Я особисто можу сказати, що я готівкою не користуюсь два роки. Не користуюсь ні в Україні, ні у відрядженнях. Не користуюсь ні у великих містах, ні у селах", - заявляв він.

Його звільнення Офіс у офіційному повідомленні не пояснив, втім сам тепер вже ексзаступник Андрія Єрмака натякнув в соцмережі, що за його звільненням стоять міжнародні партнери.

Це підтверджує і видання "Форбс Україна", з посиланням на двох співрозмовників у Верховній Раді, пояснюючи, що Шурмі було дедалі важче знаходити спільну мову з міжнародними партнерами, а кількість негативу навколо нього постійно зростала.

Ростислав Шурма / Фото: скриншот з відео

Депутат Ярослав Железняк напередодні відставки одіозного заступника Єрмака писав про миттєву відповіддю міжнародних донорів на звільнення голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Його звільнення викликало обурення у багатьох експертів в галузі і міжнародних партнерів. І за цим звільненням, припускають, стоїть саме Шурма разом із міністром енергетики Германом Галушенком. Водночас Железняк пише, що звільнення шурми готувалося давно. Таку ж інформацію озвучує і розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.

"Чутки про Шурму ходили вже навіть не один місяць. І, скажімо так, не було жодних сумнівів, що при першій хвилі кадрових змін, який ви дуже влучно назвали перестановками, це мені нагадало перестановку ліжок у певних закладах, коли проблеми з валовою виручкою. тобто те, що Шурма звільнився, це просто так співпало, що зараз, умовно кажучи, в вересні Зеленський з Єрмаком повернулись до перестановок у себе у владі. І Шурма просто реалізував те, про що було відомо в узких колах ще не один місяць навіть тому", - розповів журналіст.

Шурма і корупція

Вочевидь і сам амбітний чиновник не бачив свого майбутнього на посаді через підірваний численними скандалами та антикорупційними розслідуваннями авторитет в країні, а ймовірно і в оточенні президента. Причому за ці скандали, а точніше за те що стало приводами для них, за корупцію – Шурма досі не відповів.

Володимир Зеленський презентував Ростислава Шурму в кінці листопада 2021 року. Тоді син проросійського нардепа Ігоря Шурми, ексгендиректор "Запорожсталі" Ростислав Шурма офіційно працював в офісі буквально лічені дні. Звісно президент не сказав, що Шурма - виходець з орбіти олігарха Ахметова, що вже після російського вторгнення був у відверто проросійській партії "Опозиційний блок", а до того пройшов до донецької облради від "Партії регіонів". Тоді все це бентежило аналітиків, журналістів, але довгий час публічно Ростислав Шурма залишався в тіні інших одіозних постатей з президентського оточення. Проте реально його вплив був просто неймовірних масштабів. Шурма сконцентрував в своїх руках такі важелі впливу, що його назвали куратором ледь не усіх економічних процесів в Україні. Найбільше ж він сконцентрувався на енергетиці, втім статус "сірого кардинала" звісно спростовував.

Шурма - виходець з орбіти олігарха Ахметова

"Я думаю, що це більше чутки, аніж правда. Безумовно, що енергетика входить в зону моєї відповідальності, функціональної відповідальності в Офісі президента, але назвати це кураторством, напевно, складно", - заявляв він.

Як куратор економіки, саме шурма став "ідеологом" націоналізації промислових гігантів :"Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта".

Частину цих активів забирали у власників з російськими зв'язками, а інше йшло в управління державі під гаслом "все для армії" - при цьому з безліччю юридичних порушень.

Відзначився Ростислав Шурма багатьма скандальними заявками на реформи, але ніщо не зрівняється з його відверто корупційними справами.

Скандал через енергетику

Справжнє "визнання" - корупційне Ростиславу Шурмі принесло розслідування наших колег з "Бігус-інфо" – вони довели, що під прикриттям суперечливих реформ Шурма відверто лобіює інтереси компаній свого брата та друга і це обійшлося державі в сотні мільйонів гривень.

Мова про сонячні станції у окупованій частині Запорізької області, які належать ТОВ “КД Енерджі 2”, ПП “Нацпрод”, ТОВ “Відновлювальна Енергія Запоріжжя”, ТОВ “Грін Енерджі Токмак” і ТОВ “Грандпауєр ЛЛС”. З липня 2022 по липень 2023 рр. вони отримали за вироблену електроенергію і частково за борги попереднього періоду від державного підприємства “Гарантований покупець” більше 320 млн грн. При цьому більшість цих станцій в окупації працюють в несинхронному режимі з енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто не постачають електроенергію Україні, бо відключені чи пошкоджені. А значить державне підприємство не отримувало від них електроенергію, проте сплатило за неї сотні мільйонів гривень.

Шурму називали куратором української енергетики / Фото: скриншот з відео

Журналісти забили на сполох коли з'ясували, що співвласником ТОВ “КД Енерджі 2” і ТОВ “Відновлювальна Енергія Запоріжжя” є брат топ-посадовця Ростислава Шурми Олег Шурма. А інші дві компанії з сонячними електростанціями “Грін Енерджі Токмак” і “Грандпауєр ЛЛС” належать дуже близькому до Ростислава Шурми - Руслану Божко. Та сам Ростислав Шурма в інтерв'ю заперечив, що має будь-який стосунок до бізнесу рідного брата. А ще наполягав, що сонячними станціями компанії його брата управляють дистанційно і цілий рік зі станцій в окупації Україна отримала електроенергію.

Розслідування НАБУ

От тільки аргументи Ростислава Шурми не спрацювали на детективів НАБУ і ті буквально по гарячих слідах прийшли з обшуками до всіх згаданих енергокомпаній Арештували телефон головної бугалтерки "Енерджі 2" та "Нацпроду" Наталії Баженової, в якому знайшли листування з показниками лічильників станцій. А у начальника відділу операційних рахунків ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Дениса Шарова в гаджетах знайшли документи, які свідчили про ту саму несинхрону роботу сонячних станцій. Докази цього виявили і вдома у директора з комерційного обліку "Укренерго" Олександра Карпенка.

Поки НАБУ проводило розслідування, питання до Ростислава Шурми виникли і у Національного агентства з питань запобігання корупції. Там вже у лютому 2024 року склали протокол на самого куратора української енергетики. Щоправда лише про адмінправопорушення. Виявляється, Шурма не просто підкилимно і через особисті зв'язки лобіював інтереси своєї родини, а створив Комітет електроенергетики при Офісі президента України. Він його ж і очолив. І саме цей комітет першим же ділом почав виносити рішення на користь підприємств брата Шурми.

За даними агентства, рішення, схвалені на засіданнях комітету, мали "вплив на задоволення приватного інтересу посадовця, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок схвалення необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями".

Шурмі це загрожувало штрафом та примітним місцем у чорному списку корупціонерів. Та Печерський районний суд закрив цю справу, постановивши, що конфлікту інтересів нібито не було.

"І суддя встановила, що дійсно Ростислав Шурма знав про бізнес свого брата, він міг бути зацікавленим у його сталому успішному розвитку, але суддею не було встановлено наявність службових повноважень Ростислава Шурми приймати загальнообов'язкові рішення для Міністерства енергетики, для Укренерго, для інших суб'єктів. І тому не визначила в цих діяннях реального конфлікту інтересів, тобто суперечності між службовими повноваженнями, яких, на думку судді, у заступника керівника Офісу президента України немає, та приватним інтересам, а саме успішний розвиток бізнесу його брата", - каже юрист з антикорупційного законодавства Анатолій Ярема.

От тільки є ще один серйозний нюанс: суддя, яка виносила рішення щодо Шурми, не врахувала, що попри те, що прямих документів із рішеннями на користь брата Шурми на комітеті буцім-то не виносили, насправді Офіс президента має реальні важелі впливу, які вочевидь не завжди потребують документального підтвердженння.

Ростислав Шурма / Фото: скриншот з відео

"Питання, чому суддя обмежилася такою формальною логікою, вона відкрита. І на це можна лише так пригадати, що суддя Светлана Шапутько вона у 2018 році захистила диссертацію під, власне, керівництвом Олега Татарова, який також залучений до роботи в Офісі президента України", - каже юрист Анатолій Ярема.

Проте НАЗК має право на апеляцію і можливо хоча б після звільнення Шурми з Офісу президента агенція буде більш результативною.

Є над чим працювати і НАБУ: Шурми в офісі вже не має, але запах, корупційний шлейф багатомільйонних оборудок лишається, і з цим, з ним, треба щось робити.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШУРМА: від заступника Єрмака до безробітного! НАРЕШТІ про ЦЕ ЗАГОВОРИЛИ! Сірий КАРДИНАЛ - ВСЕ?

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