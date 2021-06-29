Обвал будинку поблизу Маямі: кількість жертв зросла до 11, а 150 осіб досі шукають

Рятувальники протягом п'яти днів шукають людей під уламками будівлі.

Кількість офіційних жертв обвалу будинку в американському штаті Флорида, поблизу Маямі, зросла до 11. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. Утім, ще 150 людей вважаються зниклими безвісти. Найпевніше, вони перебувають під руїнами. Надіі на те, що когось знайдуть живим, тануть.

За п'ять днів після катастрофи рятувальна операція відбувається дуже повільно, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 29 червня.

Майк Норіга разом із іншими родичами жертв приїхав до Сьорфсайду, де триває пошукова операція: його 92-річна бабуся Хільда жила у цьому будинку. Конверт на її ім‘я із родинними фотографіями вони із батьком знайшли просто на вулиці. "Усередині - листівка на день народження, яку вона два тижні тому отримала від друзів. Це так сюрреалістично, так добре, що ми знайшли її. Фотографії усієї нашої родини у смітті", - каже онук зниклої безвісти мешканки будинку.

Усіх родичів, які виявили бажання, привезли на місце трагедії і дозволили відвідати рятувальну операцію. Люди змогли побачити, як шукають їхніх рідних. Керівники пошукової операції пояснюють: розбирати завали не просто, адже це 12 поверхів житлового будинку, що склалися. Коли пошуківці доходять до порожнин, де можуть бути люди, ретельно обстежують їх за допомогою собак та ехолокації.

Новини світу: до 11 зросла кількість підтверджених жертв від обвалення будинку поблизу Майамі

"Ми маємо справу із розкришеним бетоном і сталлю. Це не той випадок, коли можна прикріпити пару тросів до бетонного валуна і підняти його. Ми риємося у шматках бетону, розміром із баскетбольний чи бейсбольний м’яч", - каже помічник начальника пожежно-рятувальної служби Рейде Джадалла.

Усі житлові будівлі у Сьорфсайді пройдуть упродовж місяця інженерну перевірку. Тим, хто боїться зараз залишатися по сусідству, дали можливість тимчасово переїхати. Оприлюднений звіт про стан будинку свідчить: ще три роки тому комісія знайшла тріщини, підтоплення океанічною водою і просідання ґрунту. Будинок готували до ремонту із кошторисом у 15 мільйонів доларів. Утім, що саме стало причиною катастрофи, має встановити слідство.

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