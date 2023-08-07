На Одещині обвал заживо поховав 10-річного хлопчика: усе, що відомо про трагедію

Через кілька годин після зсуву у кількох метрах від місця трагедії пляж знову заповнений відпочивальників з дітьми.

На Одещині під час обвалу кручі на дикому пляжі загинув 10-річний хлопчик. Медики з рятувальниками, які прибули на виклик, не встигли врятувати дитину - хлопчика засипало землею. Поліція розслідує справу за двома статтями.

Чому сталася трагедія і чи можна було їй запобігти з'ясовував кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Трагедія трапилася у селі Фонтанка, яке лише в 3 кілометрах від Одеси, де берег височіє над морем. Хвилі тут методично підточують глиняні схили і зсуви в селі трапляються вже не вперше. Попри заборону купання і контроль на офіційних пляжах - люди їдуть на дикі схили, ігноруючи небезпеку.

На Одещині під час обвалу кручі на дикому пляжі загинув 10-річний хлопчик.

Цього разу в небезпеці опинилися 2 родини зі спального району Одеси.



Ранковий вітер здіймав на морі велетенські хвилі. Вони доходили аж сюди до середини пляжу і люди, які тут відпочивали, відсунулися ближче до пагорбу. В якийсь момент почули потужний звук і велика частина землі просто обвалилася сюди.



Євген засмагав поряд з місцем, де стався зсув ґрунту. Чоловік каже, лише почув звук схожий на вибух, як його з подругою огорнула хмара пилу. Коли він розвіявся і він побачив, що відбулося, то разом з іншими відпочивальниками кинувся на допомогу. Відкопували людей дерев’яними палками, парасольками від сонця і просто голими руками.

На Одещині під час обвалу кручі на дикому пляжі загинув 10-річний хлопчик.

"Почали люди кричати, що там є хтось під завалами, я підбіг ми почали розкидувати і побачили першого хлопця", - розповідає відпочивальник Євген Скульниченко.



Через 15 хвилин приїхали рятувальники і кінолог з собакою. Як згодом розповіли у поліції, на цьому місці перед зсувом відпочивали 2 родини з трьома дітьми. Після обвалу двом з них і дорослим вдалося вибратися з-під уламків. А от десятирічний хлопчик лишився під завалами через тяжкі травми.

"Він біля каменю лежав і якраз на нього впало. Він ще якісь признаки життя давав, але уже все", - пригадує очевидець.



Не могли врятувати дитину і медики, які прибули прибули на місце трагедії. Попри це, вже за кілька годин після зсуву в метрах від нього вже знову було повно відпочивальників з дітьми. Кажуть, не бояться ні мін, які море регулярно приносить на одеське узбережжя, ні каміння, що височіє над головами.

Страшно. Дійсно страшно. Але сидимо. Ну це моя дитина, яку мені Бог дав і за яку я готовий віддати… я буду стояти сам підпирати руками", - каже один із відпочивальників.

На Одещині під час обвалу кручі на дикому пляжі загинув 10-річний хлопчик.



Усі обставини трагедії з'ясовує поліція. Щоб попередити людей про небезпеку, правоохоронці обгородили підхід до місця загибелі дитини попереджувальною стрічкою. Щоправда, зізнаються - протримається вона недовго.

Смерть дитини на відпочинку - на Одещині обвал заживо поховав 10-річного хлопчика

Нагадаємо, на Одещині на узбережжі у селі Фонтанка 6 серпня обвалився схил. Людей засипало піском, загинув хлопчик.

Читайте також: