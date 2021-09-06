"Обварило мені ноги": на цукровому заводі під Києвом після прориву труби на людей полився окроп

Причини вибуху ще встановлюють.
П’ятеро людей постраждали через вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки на Київщині. Двоє потерпілих у важкому стані, їх із опіками ніг доправили до столичної лікарні. Ще трьох шпиталізували до медзакладу у Білій Церкві.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Причини вибуху ще встановлюють. За даними поліції, напередодні пообіді на виробництві вийшов з ладу один з котлів. ТСН потерпілі і їхні родичі, розповіли, коли стався вибух, усю котельню залило окропом і рятуватися вони мусили вибігаючи по гарячій воді. «Він каже, що труба лопнула і пішла гаряча вода – окроп. В нього і куртка була мокра, а під ногами довелося з окропу бігти», - розповідає родичка постраждалого.
«Мені щойно зробили перев’язку, знеболююче вкололи. Обварило мені ноги добре, ступні», - розповідає постраждалий.
Рідні кажуть. що постраждалі через опіки не можуть самостійно ходити.
Трьох інших людей, які були у місцевій лікарні, вже готують до виписки, їхні травми не настільки значні.
Сам завод побудований ще в ХІХ сторіччі. Він пережив кілька реконструкцій.