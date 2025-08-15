Демонстрація на підтримку України / © Getty Images

У місті Анкоридж, що на Алясці, пройшла демонстрація на підтримку України. Хоча Аляска — це так званий червоний штат, тобто більшість тут голосує за Трампа, сотні людей вийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами, щоб висловити свій протест проти агресії Росії і загравань американського президента з Путіним.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Як на Алясці реагують на саміт Трампа і Путіна

«Віддавати Україну Путіну «Вони обидва — злісні нарциси це наче віддавати Чехословаччину Гітлеру» — напис на одному з плакатів. Анкоридж відчув себе центром історичної події — і знайшов чимало синьо-жовтих прапорів.

Хоча містечко Анкоридж і є столицею цілого штату Аляска, його населення не перевищує трьохсот тисяч людей. Тож для нього це — дуже масова демонстрація. Поки російські пропагандисти наввипередки вішають світлини з геть інших штатів, намагаючись доводити, що Путіна тут чекають, місцеві — не приховують обурення.

Гелен Шаррат — колишня британка, що зараз мешкає на Алясці, до української діаспори вона не мала жодного стосунку: «Йдеться про Україну. Не про Америку, не про Росію, хіба що це Росія напала на Україну, і Росія мусить звідти піти. Про що тут вести переговори? Що мусить зробити Зеленський? Він просто хоче, щоб його кордонам дали спокій. І те, що його тут немає — це знову повертає нас до епохи колоніалізму».

Не менше, ніж російському керманичеві, від протестувальників дістається і власному президентові.

«Вони обидва — злісні нарциси, які дбають лише про власні інтереси. Якби вони справді хотіли говорити про те, що відбувається в Україні та як завершити війну, вони б запросили президента Зеленського», — каже мешканка Анкориджа Стефані Шаффер.

Що кажуть експерти про саміт

Путіна на Алясці ще немає, прилетів лише супровід — пропагандисти та міністри. Сєргєй Лавров, беззмінний очільник російського МЗС прилетів у худі з написом СРСР на грудях.

Росіяни продовжують обігрувати Трампа: про зустріч на Алясці вони попросили в той самий момент, коли спливав час ультиматуму, який поставив Путіну американський президент. Аналітик Вадим Денисенко переконаний: що б не казав очільник Кремля, а потребує він — зняття санкцій, і швидкого.

«Мені здається, що Путін їде туди заради того, щоб добитися максимально можливого і максимально комфортного для себе зняття санкцій. Справа в тому, що російська економіка знаходиться в передрецесійному стані, і ми можемо чітко розуміти, що якщо санкції не будуть зняті на сьогоднішній момент команд із Російської Федерації наступний 2026 це — буде роком початку дуже глибокої дуже серйозної рецесії російської економіки», — каже Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця».

Є ще і російська православна церква Аляски. Підпорядкована, як і всі інші, патріархові Кирилу, який раніше закликав своїх вірян не боятися застосування ядерної зброї, а російську війну з Україною називає мало не хрестовим походом. Іронічно, що моляться тут уже третій день — за мир.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заспокоює: хай би як Трамп не поводився, повторення сценарію з Чехословаччиною часів Другої світової Україна уникне. Саме через характер американського президента.

«У нього немає шансу, вибачте за не телевізійну термінологію, здати Україну, оскільки він буде виглядати слабаком», — каже Клімкін.

