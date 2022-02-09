Обзивали "вкиднем", тож "переклинило": Рябчук ексклюзивно розповів подробиці розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Артемій Рябчук розповів, що його обурювала несправедливість та безглузді завдання.

У ДБР оприлюднили три версії трагедії на заводі "Південмаш" у Дніпрі, де строковик розстріляв п'ятьох людей. Це - нестатутні взаємини, психічний стан чи чиєсь доручення. Під час допиту підозрюваний Артемій Рябчук розповів, що причиною його вчинку стала злість на несправедливість.

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Про це 9 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Рябчук каже, що він у жахливому стані через несправедливість

ТСН вдалось отримати ексклюзивне відео першого допиту і покази, від яких строковик Артемій Рябчук, уже відмовився:

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів", - каже на відео хлопець.

Підозрюваний кілька годин детально розповів і про вчинок, і про те, що передувало. Мріяв про службу, але не таку – пояснює Артемій Рябчук. Він сам захотів піти на строкову, прагнув бути спецпризначенцем.

Каже, що курс молодого бійця йому подобався, проте коли потрапив до частини Нацгвардії в Дніпрі, реальність виявилася геть не такою, як очікував.

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"Графік трохи вбивчий. Не встигаєш відпочити. Якщо контрактники заступають добу через три, то ми добу через добу. На караулі потрібно весь час прибирати. І старші постійно за цим стежать", - каже Рябчук.

Каже, що насильства чи вимагань не було. Проте його пригнічувала несправедливість та безглузді завдання.

"Я виходжу в світлицю, а там нібито парти криво розкладені. Нам давали нитки, щоб ми їх натягували і ставили парти рівно. Я посеред ночі це робив замість того, щоб виспатись", - каже підозрюваний.

Через те, що Рябчук доповів командиру про бійку у частині, його обзивали "вкиднем"

Усе загострилося в січні. Пояснює: втрутився у сварку двох військових, розборонив їх та доповів про інцидент командиру.

"Не встиг дійти до начальника варти, як мені почали кричати у спину про те, що у них не люблять "вкиднів". Зі мною перестали спілкуватись навіть ті, з ким ми нормально контактували. Я відчував себе непотрібним у нашій роті", - каже Артемій Рябчук.

Слідчий з відділу ДБР Андрій Саляк підтверджує це. Він каже, що після інциденту хлопця почали обзивати "вкиднем".

"І це дуже його психологічно вразило в негативному плані", - каже слідчий.

Артемій Рябчук каже, що його в один момент просто "переклинило"

26 січня вранці нацгвардійці заїхали на добове чергування на "Південмаш". Артемій Рябчук розповів, що ввечері, коли він повинен був відпочивати, йому наказали розвісити таблички в кімнатах із описом майна. Потім не міг заснути, а коли заступив у тривожну групу емоційно відчув себе дедалі гірше.

"Я сиджу, чекаю, книгу намагаюсь читати. В голову нічого не лізе. Тут заходять і питають, чому не прибрано, чому бушлати не нагнуті. І тут мене тут просто "переклинило". Я був у такому стані, що взяв автомат та зарядив його", - каже під час допиту підозрюваний нацгвардієць.

Це покази Артемія Рябчука після затримання в присутності державного захисника. Свою провину визнав під час обрання запобіжного заходу. Але щойно у нього у підозрюваного з'явилися нові адвокати - від показів він відмовився.

Що кажуть у МВС та ДБР?

Водночас МВС оприлюднило попередні результати перевірки. Комісія визнала порушення порядку та організації служби. Зокрема, ставниця для зброї мала бути належно замкнута, проте дотримання цього правила ніхто не контролював. Тож підозрюваний зміг безперешкодно використати заряджену зброю.

"Це все в кінці кінців вилилося у жахливу трагедію. Дотримання всіх норм і правил могло, якщо не упередити повністю ризик здійснення цієї трагедії, то принаймні мінімізувати кількість жертв", - каже заступник міністра МВС Євген Єнін.

Факти нестатутних взаємин також виявила комісія. Увесь особовий склад проанкетували. Проте в МВС заявляють: говорити, що це свідчить про мотиви розстрілу, не можна. Їх і досі встановлюють слідчі ДБР.

"Застосування будь-якого насильство стосовно нього він спростовує. Завищена була оцінка до самої служби. Він її бачив зовсім по-іншому. Ідеалізував, можна так сказати", - каже слідчий з відділу ДБР Андрій Саляк.

Також серед версій – замовлення іноземних спецслужб чи приватних осіб. Підозрюваний відвідував Росію.

"Відповідні доручення певним спецслужбам надані, але в нас дотепер таких відомостей, які б свідчили про це, в нас немає. Він сам пояснює в своїх показах, що коли він вчиняв цей злочин, він перебував в такому стані затьмарення", - каже слідчий з відділу ДБР Андрій Саляк.

Ще одна версія слідства – особливості психічного стану. Вже найближчим часом підозрюваного доправлять на комплексну експертизу. Її проводитимуть близько місяця не в Дніпрі.

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