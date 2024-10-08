Обзивають киян "щурами", героїв – "у*банами" і вішають прапори РФ: що в Україні витворяють любителі "руского міра"

В Україні за останні дні сталися одразу кілька скандалів з фанатами "руского міра". Мешкаючи в Україні і щодня бачачи російські атаки по цивільних, ці персонажі не лише не припиняють любити ворога, а ще й публічно демонструють це: обзивають своїх співгромадян "щурами", героїв – "у*банами" та розвішують прапори країни-агресорки.

ТСН.ua зібрав останні скандали з любителями "руского міра" в Україні.

Раділа вибухам у Києві

Напередодні шок та обурення Мережі викликала молода жінка, яка раділа вибухам під час російської ракетної атаки по Києву 7 жовтня. Нею виявилась така собі Аліна Волошина. Під час повітряної тривоги вона перебувала на залізничному вокзалі і записала там відео, в якому насміхалася з киян, що бігли до укриття. У ролику Волошина казала, що "росіяни ї*ашать українців" і "от, дивіться, як пацюки побігли".

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Але радощі жінки тривали недовго: на її відеоролик натрапила київська поліція і того ж дня затримала обожнювачку Росії в одному з закладів харчування поблизу вокзалу.

Порушницею виявилась 23-річна уродженка Донеччини, яка останнім часом мешкала у Києві.

У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалася з місцевих

Затримання Аліни Волошиної / Фото: із соцмереж

Зауважимо, що цей інцидент – далеко не перший прояв любові до "руского міра" з боку Волошиної. Так, вдалося знайти її TikTok-сторінку, і деякі ролики звідти відверто шокують. На них жінка підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР" та захоплюється терористами з ПВК "Вагнер". Зокрема, на одному з відео Волошина наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини у кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу обрала пісню, в якій, зокрема, лунає: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор". А ще жінка хизувалася логотипов "Вагнера" на аватарці і "співала" в дуеті з бойовиком цього угруповання.

Як повідомили джерела ТСН.ua, правоохоронці ретельно досліджують контакти Волошиної:

"Досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження".

TikTok Аліни Волошиної шокує: що постить жінка, яка насміхалася з киян під час вибухів

Називав загиблих героїв "у*банами" та радів їхнім смертям

Ще один інцидент також стався у Києві. Там поліція затримала чоловіка, який записував принизливі відео, де радів смертям військових, захоплювався великою кількістю прапорців на Майдані Незалежності та називав загиблих "у*банами", "бандерівцями". А ще автор відео був невдоволений рекламою деяких підрозділів Сил оборони України. Їхніх бійців чоловік назвав "неонацистами".

За даними OBOZ.UA, чоловіком на відео може бути Денис Віценко. У Мережі пишуть, що він – київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень та людина, яка відіграла безліч концертів.

Називав загиблих Героїв "у*банами" та радів їхнім смертям: у Києві затримали чоловіка

Відео порушника поліція знайшла під час моніторингу соцмереж та затримала чоловіка поблизу місця проживання у результаті проведених оперативних заходів спільно зі співробітниками СБУ. Ненависником України виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Поліція затримала в Києві чоловіка, який радів загибелі українських героїв / Фото: Нацполіція України

Ця історія отримала продовження: згодом в Мережі зʼявилося так зване вибачення порушника. Чоловік "попросив пробачення" одразу у всіх, кого він міг образити своїми "занадто різкими словами". Зловмисник заявив, що йому "сыпятся сраные сообщения". Після цього він спробував виправдатися своєю начебто "благородною діяльністю", яка повʼязана з навчанням дітей і концертами у дитбудинках. У цьому ж відео чоловік назвав своє прізвище – Віценко.

Спробувала повісити прапор РФ в Одесі

В Одесі 7 жовтня жінка намагалася повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II.

Спочатку про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах була жінка в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні, яка піднялася на постамент знесеного монумента "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула російський прапор і намагалася закріпити його на постаменті, але група перехожих завадила їй.

Жінка в Одесі спробувала повісити російський прапор на постамент знесеного пам'ятника імператриці Катерині II / Колаж

Очевидці вимагали від порушниці припинити її дії і в якийсь момент між ними спалахнула сутичка. Один з чоловіків вирвав триколор із рук зловмисниці. Люди нагадали жінці, що цього ж вечора Росія завдала удару по місту, внаслідок якого загинула людина. Однак любителька РФ узялася сперечатися і стверджувати, що ракети по Одесі запустила начебто не країна-агресорка, а – триває "гібридна війна".

До речі, коли жінку примусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" – сила, Росія – міць, Аллаху акбар, Бог – один, рєбята".

Поліція Одеської області повідомила в ніч проти 8 жовтня, що встановила особу порушниці і доправить жінку до територіального підрозділу, де буде надано правову кваліфікацію її діям.

Поліція затримала жінку, яка спробувала вивісити російський прапор в Одесі / Фото: Нацполіція України

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