Обзивають киян "щурами", героїв – "у*банами" і вішають прапори РФ: що в Україні витворяють любителі "руского міра"

Усіх порушників оперативно знаходять та затримують правоохоронці. А деякі "герої" навіть записують відео з вибаченнями.
В Україні за останні дні сталися одразу кілька скандалів з фанатами "руского міра". Мешкаючи в Україні і щодня бачачи російські атаки по цивільних, ці персонажі не лише не припиняють любити ворога, а ще й публічно демонструють це: обзивають своїх співгромадян "щурами", героїв – "у*банами" та розвішують прапори країни-агресорки.
ТСН.ua зібрав останні скандали з любителями "руского міра" в Україні.
Раділа вибухам у Києві
Напередодні шок та обурення Мережі викликала молода жінка, яка раділа вибухам під час російської ракетної атаки по Києву 7 жовтня. Нею виявилась така собі Аліна Волошина. Під час повітряної тривоги вона перебувала на залізничному вокзалі і записала там відео, в якому насміхалася з киян, що бігли до укриття. У ролику Волошина казала, що "росіяни ї*ашать українців" і "от, дивіться, як пацюки побігли".
Але радощі жінки тривали недовго: на її відеоролик натрапила київська поліція і того ж дня затримала обожнювачку Росії в одному з закладів харчування поблизу вокзалу.
Порушницею виявилась 23-річна уродженка Донеччини, яка останнім часом мешкала у Києві.
Зауважимо, що цей інцидент – далеко не перший прояв любові до "руского міра" з боку Волошиної. Так, вдалося знайти її TikTok-сторінку, і деякі ролики звідти відверто шокують. На них жінка підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР" та захоплюється терористами з ПВК "Вагнер". Зокрема, на одному з відео Волошина наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини у кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу обрала пісню, в якій, зокрема, лунає: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор". А ще жінка хизувалася логотипов "Вагнера" на аватарці і "співала" в дуеті з бойовиком цього угруповання.
Як повідомили джерела ТСН.ua, правоохоронці ретельно досліджують контакти Волошиної:
"Досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження".
Називав загиблих героїв "у*банами" та радів їхнім смертям
Ще один інцидент також стався у Києві. Там поліція затримала чоловіка, який записував принизливі відео, де радів смертям військових, захоплювався великою кількістю прапорців на Майдані Незалежності та називав загиблих "у*банами", "бандерівцями". А ще автор відео був невдоволений рекламою деяких підрозділів Сил оборони України. Їхніх бійців чоловік назвав "неонацистами".
За даними OBOZ.UA, чоловіком на відео може бути Денис Віценко. У Мережі пишуть, що він – київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень та людина, яка відіграла безліч концертів.
Відео порушника поліція знайшла під час моніторингу соцмереж та затримала чоловіка поблизу місця проживання у результаті проведених оперативних заходів спільно зі співробітниками СБУ. Ненависником України виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення.
Ця історія отримала продовження: згодом в Мережі зʼявилося так зване вибачення порушника. Чоловік "попросив пробачення" одразу у всіх, кого він міг образити своїми "занадто різкими словами". Зловмисник заявив, що йому "сыпятся сраные сообщения". Після цього він спробував виправдатися своєю начебто "благородною діяльністю", яка повʼязана з навчанням дітей і концертами у дитбудинках. У цьому ж відео чоловік назвав своє прізвище – Віценко.
Спробувала повісити прапор РФ в Одесі
В Одесі 7 жовтня жінка намагалася повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II.
Спочатку про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах була жінка в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні, яка піднялася на постамент знесеного монумента "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула російський прапор і намагалася закріпити його на постаменті, але група перехожих завадила їй.
Очевидці вимагали від порушниці припинити її дії і в якийсь момент між ними спалахнула сутичка. Один з чоловіків вирвав триколор із рук зловмисниці. Люди нагадали жінці, що цього ж вечора Росія завдала удару по місту, внаслідок якого загинула людина. Однак любителька РФ узялася сперечатися і стверджувати, що ракети по Одесі запустила начебто не країна-агресорка, а – триває "гібридна війна".
До речі, коли жінку примусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" – сила, Росія – міць, Аллаху акбар, Бог – один, рєбята".
Поліція Одеської області повідомила в ніч проти 8 жовтня, що встановила особу порушниці і доправить жінку до територіального підрозділу, де буде надано правову кваліфікацію її діям.
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