Оце креатив: винаходи ЗСУ на полі бою вражають та міняють правила війни

Західні експерти та медійники просто в захваті від креативності ЗСУ. Винаходи українських військових на полі бою вже не вперше вражають весь світ. Американські журналісти з видання Business Insider зібрали 9 дивовижних бойових прийомів ЗСУ. Як перетворити звичайний пікап на установку “Град”, як в мить повернути зброю ворога в його ж бік, як ЗСУ бореться з ворожими дронами та ще багато-багато всього!

Детальніше розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

ЗСУ вражають

Ось це відео розривало Мережу ще на початку повномасштабного вторгнення.

На ньому нібито воїни ЗСУ чи тероборона модернізували старенький вухатий “запорожець” і зробили з нього справжнісінького монстра на колесах.

На жаль, це відео — монтаж, який чи то зроблений для розваги, чи то для того, щоб лякати ворогів. Але не все так однозначно. У ЗСУ уже давно адаптували звичайні авто під потужну зброю. Ви колись бачили БМВ, яка стріляє ракетами?

І такі випадки непоодинокі. Хоч легкова БВМ — точно варіант ексклюзивний, але насправді в ЗСУ уже десятки, а то і сотні мобільних ракетних розрахунків на пікапах. Так, на відміну від РСЗВ “Град”, який запускає десятки ракет за раз, з пікапа полетить лише кілька.

Українці винайшли “Жахомобіль”!

Проте така машина менш помітна для ворога, та й швидша, якщо буде потрібно хутко вшиватися з позиції. Цю розробку в ЗСУ назвали “Жахомобіль”. І це ще далеко не всі винаходи ЗСУ.



“Українські військові перекинули на вантажівки й іншу зброю. Наприклад, одна військова частина в Куп’янську, встановила старі зенітні гармати КС-19 радянських часів на цивільні вантажівки, щоб використовувати смертоносну гармату в бою з неї.

«Спочатку з’явилися старі гармати, які не є маневреними і з якими ніхто не хоче працювати», – сказав український сержант. Євген Литвін пояснив The Daily Beast . «Я зателефонував другові і сказав, давай зберемо гроші і купимо вантажівки».

«Я вже воював на передовій. У мене вже була зброя. Я вже розумів її ефективність, її безпеку, і що все може бути краще і зручніше», — додав він. «Я придумав, що треба поставити гармату на вантажівку. Привезли, відремонтували, поставили»”, — пише Business Insider.

Свого часу навело галасу у Мережі й інше відео. Ви тільки уявіть, український воїн, якому вдалося захопити російський танк, подзвонив прямісінько на російський танковий завод, щоб проконсультуватися, як його відремонтувати. Реакція росіян вас точно вразить.

І це ще далеко не все! Українці дзвонили російським конструкторам ще принаймні двічі і врешті навіть зізналися, що вони українці.

Ворожі танки на службі в ЗСУ

Американські журналісти додають, що російські танки зіграли важливу роль для ЗСУ. Завдяки їм українці поповнили свої підрозділи технікою, якої насправді бракувало. Відмічають фахівці і спроби українців захистити свою техніку від ворожих дронів-камікадзе. Росіяни на озброєнні мають ефективний дрон “Ланцет”. Для цього наші танкісти монтують на башту такі собі “клітки”. Те саме роблять і росіяни, але вже від українських FPV.

Морські дрони

Наступне ноухау російсько-української війни — це надводні морські дрони. Годі і говорити, про їхню ефективність. Станом на початок 2024 року Україна уже знищила третину всього Чорноморського флоту РФ, майже не маючи при цьому власного класичного флоту. Дрони Sea Baby від СБУ та Magura від ГУР не мають гідних аналогів в світі і ще довго будуть флагманами у своїй ніші. До того ж, українські спецслужби постійно експерементують. На одному з відео від СБУ їхній “Морський малюк” не лише несе вибухівку, але й веде вогонь.

За даними ГУР, вигадують свої дрони і росіяни, проте поки що так і не реалізували жодного проєкту.

Потроху забирають Сили оборони України до своїх рук і пальму першості у небі. Українські FPV нищать ворожу піхоту та техніку, мавіки роблять скиди, висять над полем бою і ведуть розвідку, а далекобійні дрони, яких уже десятки на озброєнні Сил оборони, день за днем не дають спокою рашистам і у глибокому тилу.

Останнє попадання в яблучко було у Татарстані, що навело неабиякого галасу на болотах. До них на завод з виробництва “Шахедів” прилетів не просто дрон, а цілий літак. Як пізніше з’ясувалося, одним безпілотників був український дрон-камікадзе на базі надлегкого літака А-22 Foxbat українського виробництва. Летіти такий може на 3000 кілометрів і нести 300 кг вибухівки.

Як пише видання Bild, українські дрони вкотре змінили правила цієї війни. Дрони СБУ та ГУР тепер долітають аж до Урала та в російське заполяр’я. Привіт російським льотчикам стратегічної авіації, які звикли здаля бити по Україні і повертатися неушкодженими назад. Тепер ночі у вас будуть не такими спокійними.



“Днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі в Татарстані. Вони перебували за 1300 км від лінії фронту.Для одного з ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність становить 800 км. Мабуть, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 "Летюча лисиця".

За інформацією BILD, уже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.Вони заповнять дефіцит ракет середньої і великої дальності. "Ракети залишилися в минулому. Дрони — це майбутнє", — заявило джерело BILD. За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області.Там розташовані близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють Україну”, — пише Bild.

Ще один фінт, який українці ефективно застосовують на фронті — це приманки! Креативу та працьовитості в українців хоч відбавляй, тож наші підприємці уже роблять макети для гармат та навіть HIMARS. Детальніше про це в одному з випусків розповідала наша колега Вікторія Гнатюк. Рекомендуємо вам обов’язково подивитися її відео.

Унікальна розробка в ППО

Ну і на десерт — ППО! Наразі це одна з найбільших проблем, а отже і найбільший виклик для України. ЗСУ за допомогою ЗРК Patriot можуть збивати все: від крилатих ракет до російських “Кинджалів” та “Цирконів”. Утім таких установок мало, до того ж не тільки в ЗСУ, але й в усьому світі. Тому, аби зміцнити критичні можливості своєї ППО, українські бійці також об’єднали західні ракети “земля-повітря” та пускові установки радянських часів у межах програми, яку американські чиновники називають FrankenSAM. Назва є відсилкою до “Франкенштейна” та абревіатурою “земля-повітря ракета”.

“Імпровізована система ППО була створена у зв’язку з необхідністю зміцнити можливості України захищати протягом зими енергетичну інфраструктуру та цивільне населення від російських атак.

Українські військові використовують передані США ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, які також можуть використовуватися як "повітря-поверхня".

"Ми їх виправили. Ми знайшли спосіб запускати їх із землі. Це своєрідна саморобна протиповітряна оборона", – поділився неназваний український чиновник”, — пише Business Insider.

Ми ж можемо лише захоплюватися та дякувати ЗСУ за їхній креатив і мужність, та неодмінно донатити, щоб вони крок за кроком вели всю Україну до довгоочікуваної та такої жаданої для всіх перемоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ КРЕАТИВ! Винаходи ЗСУ на полі бою вражають та міняють правила війни!

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