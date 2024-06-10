Оце життя: майна на 150 млн грн знайшли у посадовців міграційної служби на Одещині

На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які за 20 тис. дол. обіцяли громадянину Молдови допомогти уникнути депортації з України. Під час обшуків у них виявили майно та статки, у рази більші за їхній дохід.

Скільки заробили держслужбовці на корупції, що знайшли у їхніх домівках та яке покарання чекає на правопорушників – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Посадовці міграційної служби заробляли на іноземцях

На Одещині затримали на хабарі посадовців міграційної служби. Чоловіки пропонували іноземному громадянину розв'язати питання з його депортацією за 20 тис. дол. Про це повідомили у ДБР.

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші, зокрема криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток.

Лише коштовності дружини керівника, за попередніми оцінками, вартують майже 3 млн грн.

Знайдені у посадовців міграційної служби гроші / Скриншот з відео

Багаті родичі посадовців

Ба більше, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок на 200 кв. м та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн грн. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ЖИТТЯ! У посадовців міграційної служби на Одещині знайшли майна на 150 млн грн!

Збагатилися на 150 млн грн

А от дебет з кредитом не сходиться. Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік, посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис. 116 грн. А майно, яке є у власності родини держслужбовця, оцінюється у 150 млн грн.

Посадовців взяли під варту

Наразі посадовцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 70 млн грн для начальника та 7 млн грн для співробітника міграційної служби. Крім того, наразі вирішується питання щодо повідомлення порушникам про підозру за незаконне збагачення. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Затримання посадовця міграційної служби / Скриншот з відео

Справа колишнього одеського військкома Борисова

Нагадаємо, що 28 травня правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Йому також повідомили про нову підозру – в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн, заявили в ДБР та Офісі генерального прокурора.

Це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві – Борисов саме виходив на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням. Однак правоохоронцям стали відомі незаконні наміри ексвійськкома і його затримали знову.

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Повторне затримання Євгена Борисова / Фото: Державне бюро розслідувань

А вже 30 травня 2024 року суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомив Офіс генерального прокурора:

"Суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у виді застави в розмірі 140 млн гривень".

Правоохоронці нагадали, що колишнього військкома підозрюють у легалізації майна, яке було отримано злочинним шляхом. Борисова вперше затримали ще торік. Це сталося після того, як журналісти знайшли в його сім'ї дороге майно, зокрема за кордоном. Згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Нерухомість Євгена Борисова / Фото: ТСН

Але найцікавіше було на суді. Євген Борисов запевняв, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами ексвійськкома, йому не можна нервувати, а лікарі нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном.

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