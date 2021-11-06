Очевидець про трагедію на фестивалі у США: Натовп на мене навалився, я не міг дихати і буквально непритомнів

Очевидець про трагедію на фестивалі у США: Натовп на мене навалився, я не міг дихати і буквально непритомнів

Поліція проводить розслідування.

Внаслідок тисняви на музичному фестивалі Astroworld у Г'юстоні, штат Техас, яка сталася минулого вечора, щонайменше 8 людей загинули, в 11 лікарі зафіксували зупинку серця, їх довелося реанімувати просто у натовпі. Три сотні звернулися до лікарів.

Про те, що саме спричинило паніку на концерті і чому людям не було куди тікати - 6 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Фестиваль Astroworld зібрав простонеба близько 50 тисяч глядачів. Увечері, під час концерту хедлайнера репера Тревіса Скотта, у натовпі виникла тиснява. Найпевніше, люди з віддалених ділянок хотіли дістатися ближче до сцени.

"Близько 9 - 9.15 вечора натовп у напрямку до сцени почав ущільнюватися. І це спричинило паніку, люди почали отримувати ушкодження - падати, непритомніти. А це спричинило додаткову паніку", - зазначив керівник пожежної служби Г'юстона Семюель Пена.

В 11 глядачів у тисняві сталася зупинка серця. Люди намагалися докричатися до співака на сцені. Але той не чув і зреагував, коли побачив блимавки "швидкої". Коли поліція і медики дісталися до епіцентру тисняви, концерт зупинили. Потерпілих реанімували на місці. 8 врятувати не вдалося. Переляканим людям у натовпі не було куди тікати.

Новини світу: в США на музичному фестивалі через тисняву загинули 8 людей

"Натовп на мене навалився, і я не міг дихати, буквально непритомнів, падав без тями. Люди кричали. Вони мене не бачили, тому що я був попереду", - розповів у соцмережі про те, що йому довелось пережити один із очевидців.

Поліція збирає відео докази і з‘ясовує, чи був концерт організований належним чином та чому у глядачів не було можливості вибратися з натовпу. 3 сотні людей внаслідок тисняви звернулися до місцевої лікарні. Серед них є діти.

"Ми працюємо над розпізнанням жертв. Що вже було встановлено, ті, кого ми вивезли, серед них була і 10-річна дитина. Тож сьогодні нам треба воз'єднати сім'ї", - резюмувала суддя округу Гарріс Лінда Хідальго.

Проблеми з організацією глядачі фіксували ще на початку заходу. Організатори вибачилися і принесли співчуття родинам загиблих. Другий день заходу, запланований на суботу, скасували.

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