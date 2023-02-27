"Очі Гостомеля" або "коригувальника з народу": ТСН знайшла таємничого навідника, який допоміг відбити летовище

В Мережі пишуть, що Руслан був один, але це неправда, він мав цілу групу, до 30 людей.

У перший день повномасштабної війни, коли росіянам таки вдалося тимчасово захопити летовище, вдарити по ворогу могли лише гармати, тоді ж знайшовся таємничий коригувальник української артилерії, йдеться в ТСН.

24 лютого 2022 року з гостомельського аеропорту, у режимі реального часу Руслан наводив артилерійський вогонь на голови окупантів і звітував "скрінами" карт.

Тоді 34 російські вертольоти дісталися Гостомеля близько 8-ї ранку. Бій їм, ще на підльоті, а згодом і на самому летовищі, дали солдати Національної гвардії, але сили були не рівні. Ближче до вечора аеропорт було захоплено, понад трьома сотнями російських десантників.

Певності у тому, що Гостомель не відкриє окупанту шлях на Київ не було. Ворог розраховував ще першого дня посадити тут 5 великих транспортників із десантом, щоб завадити цьому і виникла потреба у корегувальнику артилерії.

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У недобудові поряд із летовищем був опорний пункт “корегувальники з народу” Руслана, як його згодом охрестили в Мережі. З даху аеропорт видно так-сяк, але вибір був не великий. В Мережі пишуть, що Руслан був один, але це неправда, він мав цілу групу, до 30 людей.

Перші години допомагав і дрон, потім росіяни заглушили сигнал. Оскільки українці вже били по росіянам здалеку, вони розумів, що десь є корегувальник, каже товариш Руслана, Геннадій, який він теж тоді був тут. Щоб їх знешкодити ворожі вертольоти облітали периметр аеропорту і обстрілювали прилеглі будівлі просто навмання. Але, каже, корегувати артилерію все рівно було правильним рішенням. "У будь-якому випадку ми показали, що ми є, це необхідно. У всіх тактичних підручниках, книгах пишеться: якщо ви зустріли ворога, необхідно зустріти щільним вогнем. Там люди, а люди бояться, вони розуміють, що їх бачать, по них стріляють”, - каже Генадій, який був одним із захисників летовища разом із Русланом.

Скільки тих, хто стріляє, росіяни не знали, тож не почували себе вільно, і не вирушили на Київ одразу. Тому тактичне завдання - стримати ворога до приходу наших бойових підрозділів, та ще й допомогти знищити частину ворожих гелікоптерів, було виконано.

Хоча у Мережі Руслана прозвали "корегувальником з народу", та він не просто народний месник, а боєць із досвідом. Руслан має позивний "РЕМ", за спиною чимало боїв, у тому числі в Донецькому аеропорті. Під час корегування арти - офіційно не був військовим, лише тому в Інтернеті і отримав прізвище "корегувальника з народу". Що з одного боку руйнує міф про пересічного хлопця, а з іншого, доводить - що "Очі Гостомеля" - були впевнені та професійні.

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