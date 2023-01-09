"Очі відкриваю, а воно все, як у труні": працівники обстріляного ринку на Харківщині розповіли про пережите

Росіяни вдарили ракетами С-300 по Харківщині, у звільненому селищі Шевченкове поцілили в місцевий ринок. Двоє жінок - 50 та 60 років загинули, ще шестеро людей поранені, серед них 13-річна дитина, йдеться в ТСН.

Після влучання десятки яток зруйновані, побиті також сусідні житлові будинки.

Закривавлену Софійку поліцейський виніс на руках з місцевого ринку, уламок влучив дитині в шию біля сонної артерії. Бабуся дівчинки - Надія Павлівна - власниця м’ясної крамниці. Взяла Софійку з собою на роботу, аби дитина не сумувала сама вдома, поки батьки на роботі. О пів на десяту ранку після ракетного удару жінка загинула під завалами. “Ми прийняли м’ясо на вівторок. Ми кожен понеділок принімаєм тушу, розділяємо, рабочий процес. І в цей момент якийсь голосний вибух і все. Чи знепритомніла?! У вухах задзвеніло. Очі відкриваю, а воно все, як у труні, чесно”, - розповідає колега загиблої пані Ніна.

Вона додає, що рятувальники вчасно її відкопали, бо під завалами вже не могла дихати.

Вирва від ракети - прямісінько на вході до магазину. “Одна нога була під цеглою, а потім побачила світло, руку витягнула, почала кричати. Це така миттєвість, що я навіть вам пояснити не можу. В сорочці народилась”, - каже жінка.

Ракетний удар застав на роботі і дружину пана Володимира. Чоловік збирає вцілілий товар, поки її оперують у лікарні. “Не хотіла, але вийшла. У нас просто тут косметіка, треба підтоплювать, щоб не замерзла. Я почув, її привалило. Вона за столом сиділа з телефоном, я звоню їй, а вона каже: “Біжи, мене привалило”. У неї на голові поріз”, - розповідає чоловік.

У Володимира - родина підприємців. Однією ракетою розгромило усі крамниці, що мали.

Груди каміння, уламки ракет розлетілися на кілька вулиць. З десяток приватних будинків із побитими дахами та вікнами. “Як бабахнуло, і до самого неба було зарево, почалася пожежа. Потім почали виводити звідси з окровавленою головою, дівчинку на руках несли. Каміння почало падати. Мені по спині якась грудка впала і все. Це лише вухо мені оглушило”, - розповідає про пережите жінка.

Місцевий ринок зазвичай - велелюдне місце в Шевченковому, окрім понеділка, коли у підприємців вихідний, але багато хто виходить за власним бажанням. “Понеділок - це у нас офіційно вихідний день на території ринку. Тому людей в цей час не було. Якби це був звичайний робочий день - загиблих було б набагато більше”, - каже директорка ринку Аліна Попова.

За даними поліції, від чергової атаки росіян загинули 2 людини. Одна жінка - під завалами, ще одна - вже в лікарні. Крім того, шестеро людей зазнали поранень.

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