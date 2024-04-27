“Очікували, що дійдемо до Криму за три дні”: танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні “Леопарди”

Рік тому Німеччина передала Україні свої легендарні танки. Танкіст, головний сержант роти Ігор Ігнатенко розповів, чи виправдали сподівання ці броньовані бойові машини.

В ексклюзивному інтерв’ю Наталі Островській військовий відповів, чи змінили “Леопарди” хід війни.

“Немає такої зброї, яка може змінити хід війни. Бо закони фізики, мабуть, це єдині закони, які працюють. На кожну дію є рівносильна протидія. Тобто на “Леопарди, на “Челенжери”, на “Абрамси” — на все є протидія. Це просто добрий засіб ураження, вогневий засіб. До якогось там надприродного ефекту воно не призвело. Що там всі очікували, що зараз на поле вийдуть “Леопарди” і все — до Криму за три дні дійдем…” — розповів танкіст.

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