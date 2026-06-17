Очікування по 12 годин, десятки автобусів та під'їзд за 250 євро: на кордоні з Польщею утворились величезні черги

Пасажирські автобуси застрягли на кордоні / © ТСН

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На українсько-польському кордоні у Львівській області розпочався справжній літній транспортний колапс. Пасажири та водії міжнародних рейсових автобусів змушені по 12 годин і більше виснажливо чекати на перетин державного кордону в міжнародному пункті пропуску «Шегині–Медика». Причиною гігантських заторів став початок масштабних ремонтних робіт дорожнього покриття смуги для автобусів на польській стороні. Попри попередні оптимістичні прогнози, що польська прикордонна служба зможе пропускати хоча б до восьми бусів за 12 годин, у реальності черга рухається в рази повільніше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Що відбувається на українсько-польському кордоні

Картина на під’їзді до пункту пропуску вражає: на галявинах обабіч автомобільної дороги граються втомлені діти, а у затінку намагаються вмоститися знесилені подорожні. Більшість із цих людей приїхали сюди ще з опівночі, і скільки їм іще доведеться вистояти під сонцем — ніхто достеменно не знає.

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Мирослава Ободівська, пасажирка рейсового автобуса: «Ми просто їдемо в гості до родичів, і тут раптово на рівному місці сталася така неприємна ситуація, справжній форс-мажор. Я вже просто фізично говорити нормально не можу, хочеться вже магнію якогось випити для заспокоєння… Вже плакати від безсилля хочеться, нерви просто не витримують».

Поруч у такій самій пастці перебувають десятки матусь із немовлятами та маленькими дітьми, які важко переносять задуху в салонах. Пасажирка Даша Лукашова бідкається: «Водій чесно сказав, що чекати ще дуже й дуже довго, а приїхали ми сюди десь о пів на першу ночі. Дитині тяжкувато, вона вже стала страшенно нервова, плаче і взагалі нічого не хоче».

Аби люди мали хоч якийсь базовий доступ до елементарних вбиралень, проточної води та гарячої їжі, водії змушені паркувати автобуси на довколишніх автозаправних станціях. Великих запасів продуктів із собою в дорогу ніхто з пасажирів заздалегідь не брав, а харчуватися на АЗС бутербродами та кавою для багатьох родин виходить занадто дорого. Ситуація ускладнюється тим, що у багатьох мандрівників у кишенях лежать чітко розплановані квитки на літаки з польських аеропортів, тому люди починають панічно шукати будь-яку альтернативу, щоб пришвидшити перетин.

Деякі пасажири розглядають варіант повністю вийти з автобуса і скористатися пішим переходом, проте місцеві ділки вже встигли розгорнути на цьому бізнес. Пасажирка Анастасія Божко обурюється: «Є думки просто пішки перейти кордон. Але нам тут на місці одразу пропонували підвезти на машині за 250 євро! Ну я перепрошую, звідки такі дикі ціни?! При цьому наш офіційний перевізник ніяких коштів за квиток повертати не буде. А ми за цей квиток на автобус заплатили 4150 гривень».

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Чому легковики їдуть, а автобуси стоять: бюрократична пастка для водіїв

Найпарадоксальніше у цій ситуації те, що для звичайних легкових автомобілів у Шегинях нічого не змінилося — вони перетинають державний кордон у звичному, дуже швидкому режимі. Черги на автомобільній смузі майже немає, там стоїть максимум зо двадцять машин. Водії легковиків та приватних мікроавтобусів бачать страждання пасажирів із великих рейсів і кажуть, що готові безкоштовно чи за символічну плату підсаджувати до себе людей, які критично запізнюються на літаки чи потяги.

Назар Крецула, водій приватного буса: «Ми тут у черзі для легкових авто чекаємо всього хвилин 40, до безпосереднього заїзду на прикордонний контроль залишилося ще десь хвилин 15–20. Якщо людям з автобусів дійсно дуже треба, вони не встигають в аеропорт і через це згорають дорогі квитки — я без проблем можу допомогти, підсадити в салон. До таких ситуацій треба ставитися суто по-людськи і з розумінням».

Проте великі пасажирські автобуси не можуть просто розвернутися і поїхати на інший, менш завантажений пункт пропуску (наприклад, у сусідній Краківець чи Раву-Руську). Як пояснюють досвідчені міжнародні водії, кожен регулярний рейс має суворий дозвіл та затверджений міжнародний паспорт маршруту, де чітко прописаний пропуск виключно через Шегині.

Зміна цього документа — це тривалий юридичний процес. За словами водіїв, щоб офіційно змінити дозвіл та перенаправити курс на інший митний пост, потрібно витратити близько пів року часу, адже цей маршрут мають затвердити та по черзі погодити профільні міністерства всіх транзитних країн, через які рухається автобус — Італія, Чехія, Австрія, Польща та Україна. Водій Дмитро Дмитришин додає: «Нам на виїзді сказали, що їхати можна, поставили в чергу, але вона рухається дуже повільно. Попередньо люди від поїздки не відмовлялися, але зараз уже потроху виходять із салонів і добираються далі іншими способами».

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Ремонт триватиме понад рік: поради Прикордонної служби

За офіційними повідомленнями польської сторони, масштабний ремонт дорожнього покриття на їхньому боці — це довготривалий проєкт, який триватиме аж до листопада наступного року. Вплинути на пришвидшення роботи польських колег чи якось самостійно розсунути чергу українські прикордонники фізично та юридично не можуть — від них швидкість оформлення на тій стороні не залежить.

Світлана Бурда, речниця Західного регіонального управління ДПСУ: «Загалом на нашому західному кордоні успішно існує 61 офіційний пункт пропуску та 8 додаткових пунктів контролю. Відповідно, усім громадянам, які лише планують свою майбутню поїздку, ми наполегливо радимо перед придбанням квитків обов’язково уточнювати у компанії-перевізника, через який саме конкретний пункт пропуску прямуватиме цей автобус, та свідомо обирати ті маршрути, які пролягають через менш завантажені напрямки».

Статистика свідчить про серйозне сезонне навантаження: лише від початку червня 2026 року західний кордон України вже офіційно перетнули понад мільйон людей та більше 200 тисяч автомобілів. Фахівці прогнозують, що впродовж усього літа через масові шкільні канікули, студентські канікули та сезонні відпустки ця цифра гарантовано зросте щонайменше на 20 відсотків, тому пасажирам варто заздалегідь закладати додатковий час на можливі затримки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: АВІАТРОЩА НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ? СПЛИВЛИ деталі РОЗМОВИ ТРАМПА з ЗЕЛЕНСЬКИМ! | ТСН 20:00 16 червня

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