Очільниця Європарламенту Мецола закликала до розширення блоку і назвала вагомі причини

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що необхідно розширювати блок, бо "це інвестиції в мир і безпеку".

Про це очільниця Європарламенту сказала на пресконференції в Європейській раді в Брюсселі, передає кореспондентка ТСН.ua.

"Розширення зміцнює наш континент. Це інвестиції в мир і безпеку. Це приносить користь суспільству і людям", - сказала вона.

Водночас вона додала, що Європейський парламент вважає, що "якщо ми хочемо розширення, то нам потрібно бути готовими до реформ. І саме тому ми наполягаємо на прискоренні дискусій щодо того, як має виглядати майбутнє Європейського Союзу, як ми функціонуємо, як ми приходимо до рішень. Ми не можемо допустити, щоб наша здатність діяти була підірвана".

Нагадаємо, з'явилася чернетка підсумкової декларації саміту ЄС, у якій Євросоюз відкриває для України офіційні переговори про вступ.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.