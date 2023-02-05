Очільник ДБР анонсує не менш яскравий наступий тиждень: правоохоронці оголосили "хрестовий похід" корупції

Удар по внутрішньому ворогу - хвиля обшуків, арештів, вручення підозр і відставки українських чиновників, які засвітилися у корупційних скандалах. Під наступ силовиків потрапили митники, податківці, посадовці Міноборони, народні депутати та бізнесмени. Це ще не кінець, продовження же пообіцяли наступного тижня, йдеться в ТСН.Тиждень.

Слідчі ДБР затримали фігурантів у резонансній справі про харчі для військових. Цього ж дня слідчі вручають підозру заступнику Міноборони, який відповідав за тилове забезпечення. В’ячеслав Шаповалов щойно звільнився після початку корупційного скандалу із завищеними цінами. Разом з ним звільнили та вручили підозру і директору департаменту закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

Журналіст Юрій Ніколов знайшов в солдатських харчах “золоті” яйця. “Я просто взяв цей контракт, пішов в магазин, подивився скільки коштує картопля, яйця і побачив переплати і прикинув, що з 13 мільярдів - це крадіжка щонайменше 5 млрд грн”, - каже він.

За даними журналіста, а тепер вже і слідства, тилові завгоспи Міноборони замість збити ціну на оптових партіях, умудрились підписати контракт з підприємцями, у яких продукти дорожче, ніж в столичному магазині. На щастя, контракт діяти ще не почав, його зупинили, але цинізм оборудки трусанув усю країну. “Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави”, - заявив президент.

Початок лютого розпочався із десятків обшуків, затримань, перевірок та вручення підозр. Нацполіція, СБУ, ДБР, прокуратура оголосили хрестовий похід корупції та публічно почали навідуватись до чиновників та бізнесменів. Підняли навіть давні справи, як "Укрнафту" з Ігорем Коломойським.

Та головне - крім Міноборони, силовики завітали до митників, податківців, представників оборонпрому. Антикорупційний «двіж» не пройшов повз депутата й забудовника Вадима Столара, у справі про відмивання грошей, ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова у справі про французькі гелікоптери. Було на що подивитися у керівниці Податкової служби Києва Оксани Датій, її підозрюють у махінаціях із відшкодуванням ПДВ підприємствам. За матеріалами справи, мільярди гривень виводили в тінь. Частина надприбутків, вочевидь, отримувала і підозрювана. Квартири, машини, будинки і постійно зростаючі бажання на клаптиках паперу тепер досліджують слідчі.

Про наступ на корупцію в Україні цього тижня почали говорити по всьому світу. Іноземні економісти, аналітики та журналісти переймаються питанням – це справжній бій чи імітація боротьби. Західні партнери, які впливають мільярди доларів допомоги на війну з Росією та соціальні програми, уважно слідкують за цільовим використанням їхніх грошей. “Ваші антикорупційні органи ефективно працюють, розслідують корупційні справи. Я також бачу, що політична реакція на це дуже гостра. Боротьба з корупцією має дати плоди і щоб вона лише посилювалась”, - заявляє президентка європейської комісії.

Та українці теж чекають на весняні посадки тих, хто примудрився красти навіть тепер. “Запит на справедливість, він нікуди не дівся, а останні кілька місяців дуже сильно посилився”, - каже політолог Ігор Рейтерович.

Стіл директора Державного бюро розслідувань вкритий документами та папками. Ті, хто втратив самоконтроль нині фігурують в матеріалах десятків справ. Завищені ціни, неякісні харчі, тонкі бронежилети – факти зловживання ДБР розслідує з минулої осені, пояснює керманич слідчого відомства.

Нинішній активний наступ на корупцію – сигнал для чиновників, що українські силовики воюють не лише з російськими окупантами. Наступний тиждень буде не менш яскравим, анонсує Олексій Сухачов. І погоджується, журналістські розслідування стають у нагоді. “Я особисто перевіряю щодня 10-15 телеграм-каналів для того, щоб звертати увагу, що турбує суспільство. Я аналізую, що у нас вже є в роботі і ми використовуємо інформацію, для того, щоб швидше розслідувати”, - каже керівник ДБР.

Колишній заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов нині під вартою, але може вийти під заставу у 400 млн грн. Решті затриманих на цьому тижні обирають запобіжні заходи. За антикорупційним запалом в Україні слідкують не лиже на заході. Росія активно моніторить наші успіхи та невдачі, оскільки напряму зацікавлена у послаблені української економіки та збільшенні кількості невдоволених владою всередині країни. Тому завдання у нас ускладнюється: з одного боку - не підставитись гібридним московським стратегам, а з іншого - розуміти, що це лиш перша розвідка боєм у війні із корупцією. “Ми історію про корупцію в Україні перетворили на історію боротьби з корупцією. Війна така, що ми ще в окупантів не виграли, тому будемо вчитись корумпантів бити, як наше ЗСУ лупашить ворогів”, - каже журналіст.

«Лупашить» внутрішніх ворогів в Україні допоможе повернення публікацій закупівель в систему “Прозоро” та зобов’язання чиновників і можновладців знову декларувати свої доходи, навіть під час війни. Кожна збережена від корупціонера гривня наближатиме нашу перемогу.

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