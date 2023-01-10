Очільник КМВА пояснив, хто має відстрочку від мобілізації та скільки киян мають "бронь"

МВА не веде статистики, хто отримав відстрочку від мобілізації.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, хто може отримати "бронь" від мобілізації.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за словами очільника КМВА, відповідно до "Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" бронювання військовозобов’язаних у воєнний час здійснюється за рішенням Мінекономіки з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств (і критичної інфраструктури), установ і організацій, зокрема уповноважених банків, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань, населення.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення їх в умовах воєнного стану, наголошує Попко.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для них мобілізаційного замовлення. МВА не веде статистики, хто отримав відстрочку від мобілізації, додав Попко.

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним ВПО ставати на військовий облік та нагадали, які категорії військовозобов'язаних громадян звільняються від мобілізації.

Мобілізація в Україні

В Україні 24 лютого 2022 року розпочалася широкомасштабна війна, яку розв'язала РФ. Президент України Володимир Зеленський оголосив про мобілізацію одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона триває і триватиме, допоки в Україні діятиме воєнний стан.

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