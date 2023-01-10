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Очільник КМВА пояснив, хто має відстрочку від мобілізації та скільки киян мають "бронь"

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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Очільник КМВА пояснив, хто має відстрочку від мобілізації та скільки киян мають "бронь"

Фото: із соцмереж

МВА не веде статистики, хто отримав відстрочку від мобілізації.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, хто може отримати "бронь" від мобілізації.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за словами очільника КМВА, відповідно до "Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" бронювання військовозобов’язаних у воєнний час здійснюється за рішенням Мінекономіки з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств (і критичної інфраструктури), установ і організацій, зокрема уповноважених банків, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань, населення.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення їх в умовах воєнного стану, наголошує Попко.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для них мобілізаційного замовлення. МВА не веде статистики, хто отримав відстрочку від мобілізації, додав Попко.

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним ВПО ставати на військовий облік та нагадали, які категорії військовозобов'язаних громадян звільняються від мобілізації.

Мобілізація в Україні

В Україні 24 лютого 2022 року розпочалася широкомасштабна війна, яку розв'язала РФ. Президент України Володимир Зеленський оголосив про мобілізацію одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона триває і триватиме, допоки в Україні діятиме воєнний стан.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1493
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