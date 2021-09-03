Очільник Льотної академії і його помічника затримали на хабарі

За хабар їм загрожує 10 років за ґратами.
У Кропивницькому на хабарі в 20 тисяч доларів затримали керівника навчального закладу та його підлеглого.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
За даними правоохоронців, очільник Льотної академії вимагав гроші від директора місцевої компанії, з якою уклав угоду про підготовку студентів.
Компанія з року в рік тренувала пілотів на своїх літаках і за це отримувала фінансування з бюджету. Цьогоріч, твердять у прокуратурі та СБУ, в Льотній академії фірмі поставили ультиматум: за співпрацю треба заплатити.
Директора навчального закладу і його підлеглого, що вів переговори, затримали на гарячому, коли ті брали гроші.
За хабар їм загрожує 10 років за ґратами.