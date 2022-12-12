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Очільник МЗС Естонії назвав основні помилки Заходу щодо санкційної політики проти РФ

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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1973
Час на прочитання
2 хв
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Очільник МЗС Естонії назвав основні помилки Заходу щодо санкційної політики проти РФ

Фото: Associated Press

Головна проблема режиму санкцій полягає в отриманні Росією прибутків від експорту енергоносіїв.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав основні помилки Заходу щодо санкційної політики проти Росії, яка продовжує війну проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я думаю, що головна проблема режиму санкцій полягає в отриманні Росією прибутків від (експорту – ред.) природних ресурсів. Тому ми вели інтенсивні переговори з країнами-членами ЄС, який ліміт цінової "стелі" має бути встановлений на російську нафту. Пропозиція Єврокомісії була на рівні $65 за барель. Естонія, Литва, Польща чинили опір цій першій пропозиції. У підсумку ми досягли домовленості про $60 за барель, яка все ще є високою. Тому треба працювати в напрямку зменшення (цього ліміту – ред.) вполовину. Бо половина (тобто, $30 за барель – ред.) означатиме, що Росія фактично не отримає чистого прибутку від продажу нафти. Проте, разом із тим, країнам ЄС вдалося ухвалити рішення, що поточна цінова "стеля" на російську нафту, яка почала діяти в понеділок, 5 грудня, буде переглядатися в напрямку зниження", - заявив Рейнсалу.

Другим елементом, за його словами, є російський фінансовий сектор і банки. "Є десятки російських банків, які все ще не відрізані від системи SWIFT. І нам також потрібно відрізати всі фінансові потоки західних компаній до Росії, і навпаки. Тому, це треба ухвалити негайно", - вважає очільник МЗС Естонії.

І третє, також є великий перелік різноманітних товарів і послуг, які все ще продовжують надходити (до Росії - ред.). Але це вже другорядне, якщо ми говоримо про вплив санкцій. Основою є доходи від природних ресурсів, наголосив  Рейнсалу.

Нагадаємо, що у відповідь на збройну агресію РФ проти України низка країн світу запровадили санкції проти Москви. Зокрема Єврокомісія станом на грудень 2022 року запровадили проти РФ вже вісім пакетів санкції і наразі оголосила про 9-й санкційний пакет. Зазначається, що у новому пакеті санкцій планують ввести контроль за експортом цивільних технологій, які Росія може використовувати на своїх військових заводах для виробництва зброї. Також під санкції попадуть ще три банки РФ.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. Рішення запрацювало від 5 грудня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1973
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