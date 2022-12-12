Очільник МЗС Естонії назвав основні помилки Заходу щодо санкційної політики проти РФ

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав основні помилки Заходу щодо санкційної політики проти Росії, яка продовжує війну проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я думаю, що головна проблема режиму санкцій полягає в отриманні Росією прибутків від (експорту – ред.) природних ресурсів. Тому ми вели інтенсивні переговори з країнами-членами ЄС, який ліміт цінової "стелі" має бути встановлений на російську нафту. Пропозиція Єврокомісії була на рівні $65 за барель. Естонія, Литва, Польща чинили опір цій першій пропозиції. У підсумку ми досягли домовленості про $60 за барель, яка все ще є високою. Тому треба працювати в напрямку зменшення (цього ліміту – ред.) вполовину. Бо половина (тобто, $30 за барель – ред.) означатиме, що Росія фактично не отримає чистого прибутку від продажу нафти. Проте, разом із тим, країнам ЄС вдалося ухвалити рішення, що поточна цінова "стеля" на російську нафту, яка почала діяти в понеділок, 5 грудня, буде переглядатися в напрямку зниження", - заявив Рейнсалу.

Другим елементом, за його словами, є російський фінансовий сектор і банки. "Є десятки російських банків, які все ще не відрізані від системи SWIFT. І нам також потрібно відрізати всі фінансові потоки західних компаній до Росії, і навпаки. Тому, це треба ухвалити негайно", - вважає очільник МЗС Естонії.

І третє, також є великий перелік різноманітних товарів і послуг, які все ще продовжують надходити (до Росії - ред.). Але це вже другорядне, якщо ми говоримо про вплив санкцій. Основою є доходи від природних ресурсів, наголосив Рейнсалу.

Нагадаємо, що у відповідь на збройну агресію РФ проти України низка країн світу запровадили санкції проти Москви. Зокрема Єврокомісія станом на грудень 2022 року запровадили проти РФ вже вісім пакетів санкції і наразі оголосила про 9-й санкційний пакет. Зазначається, що у новому пакеті санкцій планують ввести контроль за експортом цивільних технологій, які Росія може використовувати на своїх військових заводах для виробництва зброї. Також під санкції попадуть ще три банки РФ.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. Рішення запрацювало від 5 грудня.

Читайте також: