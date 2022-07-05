Очільник МЗС Фінляндії назвав головний ризик у війні Росії проти України та що зупинить Путіна

Очільник МЗС Фінляндії назвав головний ризик у війні Росії проти України та що зупинить Путіна

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекки Гаавісто висловив своє бачення, як можна зупинити Путіна та водночас зазначив, що Росія непередбачувана.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Росія непередбачувана. І це те, що змінилося за останні кілька років. Багато хто у західній Європі та Україні не вірив у повномасштабний напад Росії на Україну. Тому, звичайно, ця непередбачуваність – це один із ризиків. Ми не знаємо напевне, що станеться у найближчі дні, тижні чи місяці. Ми маємо готуватися до різних сценаріїв", - заявив очільник МЗС Фінляндії, відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Захід знає, як зупинити Путіна.

Пекки Гаавісто зазначив, що очільника Кремля можна зупинити, підтримуючи Україну та запроваджуючи потужні санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ Фінляндії також додав, що міжнародні договори та інституції, які мали попередити війну у Європі, не спрацювали.

"Ми були здивовані, коли Путін нещодавно заглибився в історію, говорячи про "кордони" 1920-х, про Петра І, переглядаючи якісь історичні події. Це звичайно не дуже гарний початок. Тому що ти змінюєш кордони, окуповуючи нові території, землі, що не має бути нормальним у європейській політиці. У Фінляндії 1975 року ухвалювався Гельсінський акт, ОБСЄ була створена, і все це робилося, щоб попереджувати війни в Європі. І не дивлячись на ці домовленості, два "Мінська", зараз ми у війні в Європі", - зауважив Гаавісто.

Повний текст інтерв'ю з головою МЗС Фінляндії - читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 132-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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