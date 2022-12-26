Очільник оборонного комітету парламенту Франції розповів про світовий лад та майбутнє НАТО після війни

Очільник комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Тома Гассільюд розповів, як зміниться європейська архітектура безпеки після війни в Україні та яке майбутнє чекає на НАТО.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за його словами, повернення високоінтенсивних бойових дій на європейську землю безперечно є головним історичним поворотним моментом, який вплинув на НАТО та вийшов за рамки України.

"ЄС погодився порушити табу, фінансуючи закупівлю та доставку летальної зброї (Україні - ред.) через Європейський фонд миру. Швеція та Фінляндія порушили 70-річну стратегічну позаблоковість, приєднавшись до НАТО. Данія приєдналася до Європейської спільної оборони. Німеччина погодилася вважати себе військовою державою. Ці зміни, звичайно, впливають на НАТО, оскільки вони зміцнюють його європейську опору, як і трансатлантичний зв'язок. Але ці події також відбулися після того, як ЄС ухвалив стратегічний компас, який має на меті зробити ЄС більш амбітним щодо своєї оборони (йдеться про створення власної європейської армії, проте ці розмови тривають вже не перший десяток років - ред.)", - заначив Тома Гассільюд.

Більше того, він наголосив, що після війни, яка наразі триває на території України, міжнародний лад зазнає суттєвих змін.

"Ставки у цій війні виходять далеко за межі української території. Яким би не був результат війни, міжнародний лад наприкінці цього конфлікту не буде таким самим, поки США зайняті поворотом до Азії. Таким чином як європейцям нам доведеться більш незалежно керувати кризами, які торкнуться нас у майбутньому. Це особливо вплине на те, як ми думаємо про нашу оборонно-технологічну та індустріальну базу на європейському рівні. Я впевнений: те, що ми бачимо після 24 лютого, є надзвичайною реакцією європейської єдності", - вважає очільник комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що після перемоги зовсім інший рівень буде у наших збройних силах. Буде якісний ріст з поступовим переходом до стандартів НАТО, впевнений він.

На його думку, на кордоні України з Росією та Білоруссю треба будувати високотехнологічні спорудження з системами спостереження, також треба буде піднімати на офіційному рівні питання демілітарізації кордону з боку Росії.

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