Очна форма чи "дистанційка": як школи готуються до навчання в умовах війни

Очна форма чи "дистанційка": як школи готуються до навчання в умовах війни

Від першого вересня в українських школах планують розпочати навчання – переважно очне. Щоправда, за безпечної ситуації в регіоні.

Однак, аби приймати школярів, заклади освіти повинні мати укриття, які відповідатимуть рекомендаціям, що розробили в ДСНС.

Які вони і чи всі освітні заклади зможуть відкритись, йдеться у сюжеті ТСН за 1 липня 2022 року.

З початком освітнього процесу пріоритетним буде не зовнішній вигляд навчального закладу, а наявність бомбосховища у ній.

Головні рекомендації, які отримали керівники навчальних закладів від державної служби України з надзвичайних ситуацій це: забезпечити укриття електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, а ще мати вентиляцію. І звісно – місця для сидіння чи лежання.

До початку навчального процесу заклади, які прийматимуть дітей повинні відповідати цим вимогам. Інакше двері освітнього закладу так і не відкриються.

До першого вересня ревізію ДСНС пройдуть всі освітні установи України. На сьогодні лише 25 відсотків навчальних закладів відповідають зазначеним вимогам. Разом з тим, значна частина не має укриттів. Тому не всі діти цього року підуть в школу. Скільки установ відкриються, поки відповіді не має. Але навчатись будуть всі.

"Вчитися безумовно будуть всі діти , питання тільки в якому режимі. Чи це буде онлайн навчання, чи це буде офлайн, чи це будуть певні змішані форми", – зазначають у МОН.

У вересні минулого року в Україні працювало майже 14 тисяч шкіл. Сьогодні значна частина освітніх закладів знаходиться на окупованих територіях. А станом на червень росіяни пошкодили близько 2 тисяч закладів освіти, з яких 182 повністю зруйнували.