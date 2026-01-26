Через негоду в Одесі є багато травмованих / © ТСН

Реклама

Одеса опинилася у льодовому полоні. Нічний дощ зранку змінився крижаними опадами, через що дороги та тротуари міста миттєво вкрилися товстим шаром льоду. Ситуація критична: лише за першу половину дня до лікарень звернулися понад сто людей. Ожеледь не щадить нікого — під вагою криги рвуться навіть гілки дерев.

Про це з Одеси повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Травмпункти працюють у посиленому режимі

Біля приймального відділення першої міської лікарні від самого ранку людно. Хтось прийшов сам, когось привезла «швидка». Люди, які вранці просто їхали на роботу, тепер чекають на гіпс або операцію.

Реклама

Постраждала одеситка: «Виходила з маршрутки, підсковзнулася і впала. Ну і все — зламала ніжку, тепер гіпс, так».

Лікарі констатують: кількість пацієнтів зростає щогодини. Найчастіші діагнози — переломи кінцівок.

Віталій Поплавський, завідувач відділення хірургії травм ОМЛ №1: «Травмованих дійсно збільшилося, за ранок до нас надійшло вже понад двадцять осіб. В основному це амбулаторні травми, але троє госпіталізовані з середнім ступенем важкості — це переломи нижніх та верхніх кінцівок для подальшого оперативного втручання. В таку погоду краще звісно не виходити з дому, але якщо є можливість — вдягайте "шипи" на взуття і йдіть потихеньку».

Комунальники проти крижаного дощу

На вулиці міста вивели понад тисячу комунальників, які посипають дороги та тротуари піском. Проте негода не вщухає: крижаний дощ триває, і поверх піщаної суміші миттєво намерзає новий шар льоду. Одесити намагаються рятуватися власними силами.

Реклама

Продавець кави: «Дуже проблематично, от я пройшовся буквально метрів двісті і бачив багато випадків, як люди падали. Доводиться самому посипати територію біля кав'ярні звичайною великою сіллю».

Деревопад та заблокований транспорт

Окрім слизьких доріг, небезпеку становлять і дерева. Під вагою льоду вони ламаються, наче сірники. У місті зафіксовано вже близько десятка таких випадків. Зокрема, неподалік залізничного вокзалу величезна акація впала прямо на трамвайні колії, заблокувавши рух та пошкодивши контактну мережу.

Комунальним службам знадобилася година, щоб розпиляти дерево та полагодити дроти. Проте загроза нових обвалів залишається актуальною для всіх районів міста.

Прогноз та рекомендації

Обласна влада закликала водіїв утриматися від поїздок за межі міста, оскільки на трасах ситуація ще складніша. За прогнозами синоптиків, обледеніння має завершитися завтра, коли повітря трохи прогріється. Проте дощі триматимуть місто в напрузі аж до вихідних.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 26 січня. СУД у СПРАВІ ТИМОШЕНКО! КОЛАПС з опаленням у КИЄВІ! ДТП з МАРШРУТКОЮ