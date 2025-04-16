Одеса у вогні: росіяни масовано атакували місто дронами, люди розповіли про наслідки

Наслідки обстрілу Одеси / © t.me/truonline

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Росіяни вночі масовано били по Одесі ударними безпілотниками. Сили оборони знищили сім «Шахедів», однак внаслідок численних вибухів у приватному секторі передмістя спалахнули пожежі і є суттєві руйнування.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Вночі росіяни двічі запускали ударні дрони в бік Одеси. Перша хвиля заходила в напрямку Чорноморська, «Шахедів» знищували ще над морем, а от близько першої години ночі атака пішла в бік Одеси.

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Ворог намагався цілити по критичній інфраструктурі, натомість вибухали житлові будинки, скло вилетіло в сусідній церкві, горіли автівки на відкритій місцевості. Люди розповідають що пережили, ховаючись від російської смерті. Ми поспілкувалися з родиною, у якої вогонь знищив увесь будинок, люди опинилися на вулиці без нічого.

«Ми залишилися без будинку без нічого. Все життя ми жили, працювали і зараз у такому віці ми залишилися без нічого. По сусідам ходити як бомжі і спали у них, добре що вони прихистили. А далі? Ну що робити?», — каже потерпіла.

Наслідки атаки на Одесу / © ТСН

Після вибухів спалахнула пожежа, то ж додалося роботи і надзвичайникам. Понад півсотні вогнеборців працювали одразу за кількома адресами. Коли ми приїхали зранку горіло ще й на сусідньому складі, де зберігалися господарчі продукти. Охоронець розповів, що спалахнуло від двигуна «Шахеда».

З потерпілими працювали і психологи, бо люди пережили справжнє нічне жахіття. Постраждалі в шоковому стані, їм допомагали на місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розпач одеситки, якій "Шахед" знищив будинок: "По сусідах ходили спати, як бомжі! А далі що?"

Дата публікації 06:53, 16.04.25 Кількість переглядів 32 ТСН новини 06:00 16 квітня. Вибухи в Одесі! Зеленський критикує Віткоффа!