Одеса випробовує альтернативні шляхи водопостачання, щоб не повторити долю Миколаєва: на допомоги прийшли японці

У місті вирішили врахувати досвід Миколаєва, де навесні рашисти спеціально знищили водогін і залишили людей без питної води.

В Одесі комунальники почали очищувати воду з різних джерел за допомогою японських технологій, йдеться в ТСН.

Через одеські пляжі в море щоденно виливається понад тисяча кубометрів дренажної води, її свого часу почали відводити з-під землі аби схили не повзли в море. А тепер вирішили – ґрунтову воду очищати і роздавати як питну. Перед і після процедури її ретельно досліджують у лабораторії. Зараз тут перевірють воду з озер дендропарку Перемоги. «За попередніми дослідженнями вода повністю відповідає ДСТУ «Вода питна» за показниками. Очищення спрацьовує настільки, що всі показники відповідають нормі», - каже лікар загальної гігієни «Одеського облцентру контролю та профілактики хвороб» Тетяна Демченко.

Шукати альтернативні джерела питної води почали після того, як навесні у Миколаєві росіяни знищили водогін. Тоді одесити відправили сусідам тисячі бутлів з водою і задумалися над тим, аби не опинитися у подібній ситуації.

Для перетворення води на питну згодилися японські прилади, які передали Одесі з міста-побратима Йокогами. Звідти приїхало 33 очисні системи та кілька помʼякшувачів води. «Приймач води з фільтром для грубої очистки води, щоб не потрапила велика завис, поплавок, щоб рівень занурення був . Наступний йде вугільний фільтр, він абсорбує в собі домішки, запахи і вже чистіша вода йде на фільтр ультрафільтрації і звідси вже виходить питна вода», - показують у центрі.

Першими воду після очистки дегустують одеські чиновники «Запаху немає, присмаку немає, я вам скажу, що навіть смачніше, ніж водопровідна», - твердять вони.

«По технічним характеристикам ці системи мають працездатність від двох до шестидесяти кубічних метрів води. Працювати вони можуть від однієї до 15 годин безперервної роботи на добу. Десь двадцять тисяч чоловік ми можемо забезпечити питною водою одночасно», - каже директор департаменту міського господарства Наталя Мостовських

Наступним для тестування стане Хаджибейський лиман. А крім цих джерел води в Одесі працюють ще 16 бюветів, звідки щодня набирають воду майже 45 тисяч одеситів.

Читайте також:

Ціна на гречку вже перевищує 100 гривень, але фермери прогнозують здешевшання: коли і на скільки

Пелосі полетіла, а Тайвань готується до оточення китайськими військовими через нібито навчання

Українців попереджають про дешеве "кустарне" пальне, ремонт після якого стане в десятки тисяч гривень