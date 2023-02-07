Одеситам обіцяють більше світла на добу, але треба зачекати: до міста прибули потужні генератори

82 потужних генератори для об’єктів критичної інфраструктури вже надійшли в Одесу, де досі дуже важка ситуація з енергоживленням. Після російських обстрілів та надмірного навантаження ще минулого тижня в місцевій енергомережі сталось дві аварії поспіль. Відтоді половина Одеси сидить без світла, в решті будинків - його дають по 4 години на добу, йдеться в ТСН.

Світла більше немає, ніж воно є - так коротко можна описати ситуацію в Одесі. Генератори, які надійшли, енергетики хочуть підключити до теплопунктів та помпувальних станцій водоканалу. Тоді електроенергію, яку споживає критична інфраструктура, перенаправити до побутових споживачів, але поки ситуація без змін.

Фактично без світла зараз половина міста. Ще 350 тисяч абонентів мають його лічені години на добу. Від кінця минулого тижня енергетики попереджали, що саме ці понеділок та вівторок будуть найважчими. Власне, це ми на собі зараз і відчуваємо. Тим більше, що в Одесу ще й прийшли морози. Світло нині дають на дві-дві з половиною години. Оскільки графіки не діють – ніхто заздалегідь не знає, коли з’явиться живлення. Це той ще квест- спіймати світло - на нього містяни чатують вдень і вночі, саме тоді спіймати його більше шансів. “Пристосовуємося, у нас все на електриці, купили пічку собі газову таку і обходимося, коли дають світло. О третій годині ночі, значить о третій годині ночі - встаємо, готуємо, а на пічці тільки розігріваємо”, - кажуть люди.

Енергетики обіцяють, щойно підключать генератори критичній інфраструктурі, людям стане легше. В Уряді обіцяють і гроші на пальне для цих генераторів.

Графік, на який сподіваються містяни – це три на шість – три години із світлом, шість – без. Так було до ракетної атаки 26 лютого. Саме після неї і виникли перебої з живленням, а згодом ще й сталися дві серйозні аварії поспіль. Одна з них з великою пожежею і тоді Одеса занурилася у пітьму.

Найважче нині мешканцям багатоповерхівок з електричними плитами та будинкам, де від електрики залежить опалення, бо ж у частині осель тепла нині немає. Люди пристосовуються як можуть.

На підстанціях не припиняються ремонтні роботи. Енергетики працюють цілодобово. Одесити сподіваються, що до кінця тижня матимемо світло, бодай по три години поспіль. Поки ж дуже виручають “Пункти незламності”, де є світло та Інтернет.

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