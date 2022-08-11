Одесити креативно "заманюють" до своїх ресторанів і готелей нечисленних туристів і переселенців

Заміноване море, заґратовані пляжі та напівпорожні міські готелі - саме так зустрічає Одеса серпень місяць, який в довоєнний час приносив чималі заробітки туристичній сфері.

Цього року курортний сезон скасовано, тож власники готелів, ресторанів та кав’ярень Одеси намагаються придумати щось нове аби заманити до себе туристів, йдеться в ТСН.

Море - це найголовніше, що обирали туристи, плануючи відпочинок в Одесі. Але тепер воно закрите і у нечисельних відпочивальників нові пріоритети – басейни.

В одному із готелей з десяток басейнів і усі з морською водою, але нині готельні номери тут заповнені лише на 20%. Тож адміністрації доводиться запрошувати на відпочинок до басейнів не лише своїх гостей і бути лояльними. «Цінова політика цього року знижена практично на 50% порівняно з минулим. Та після 17.00 деякі люди, які не можуть собі дозволити навіть цінову політику 300-500, вони можуть ходити з 50% знижкою 150 грн», - кажуть у закладі.

Більшість пожильців іншого готелю в центрі Одеси - вимушені переселенці, їх розмістили безкоштовно. А щоб заманити до себе туристів вдвічі знизили ціни та рекламують своє укриття. «Фішка нашого готелю - це наше подвір’я - тут тихо, спокійно, затишно. В нашому готелі є бомбосховище, це бомбосховище після Другої світової війни власник нашого готелю його зберіг, реконструював», - показують в готелі.

«Слава Україні! Героям слава» - дружньо персонал з такими вигуками зустрічають кожного гостя в одеському ресторані. Один з його власників в серпні 2008 го пережив російське бомбардування в Грузії, тому з перших днів повномасштабного вторгнення ресторан допомагає ЗСУ та тим, хто цього потребує. «Грузія підтримує кожного не лише на словах, а ще й діями. Ми годували військових три місяці. Зараз ми продовжуємо допомагати малозахищеної частині нашого населення», - розповідає адміністратор.

Одеса цьогоріч з курортного міста перетворилася на такий собі транспортно-тиловий хаб, кажуть у мерії. Більшість гостей - вимушені переселенці, і рекордні цифри попередніх сезонів нині недосяжні.

«У нас було понад 3 мільйона туристів, з початком війни до Одеси почало дуже багато приїжджати людей, які виїжджали за межі країни. Якщо казати саме про туристів, то це десь два відсотки», - каже директор Департаменту культури та туризму Олександр Тиховський.

Проте Одеса не зупиняється, тут проводять екскурсії вузенькими вуличками, організовують концерти і проводять вистави. А ще - роблять усе для перемоги. Після неї, кажуть, туристи повернуться в місто самі.

Читайте також:

Український рятувальник взявся пробігти 800 кілометрів через дві благодійні мети

Молодь України взялася допомагати війську: вони і до Папи Римського достукаються і їжу бійцям-веганам напакують

У Харкові людей під час ворожих ударів врятували ліжка і ковдри