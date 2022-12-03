Одесити повстали проти луна-парку із ковзанкою, який працює у час тотальної економії світла

В Одесі містяни, які сидять у темних квартирах, обурилися через працюючий луна-парк. Потужні холодильники там тримають кригу на ковзанці у плюсову температуру в той час, як місто живе за лімітами електрики. До того ж, протягом тижня заради економії в Одесі майже не працював електротранспорт, йдеться в ТСН.

Парк розваг серед цілковитої пітьми виглядав яскравим острівцем. Мешканці довколишніх будинків споглядали на це сяйво з темних квартир і обурювалися. “В мене світла немає по 14-15 годин. Ми сидимо до трьох ночі без світла, потім підриваємось, починаємо готувати, митися, прати… А в них там працює… Вибачте, але це свинство”, - обурюються люди.

В парку пояснюють, від довоєнного рівня й ілюмінація, і атракціони працюють щонайбільше на шосту частину потужностей. Мовляв, вимкнули більшість освітлення й економлять на гойдалках та каруселях. Мають свої потужні генератори і працюють від них під час знеструмлень, а коли світло дають, то живляться від загальної мережі. “Інші всі заклади - ресторани, кафе, інші розважальні торгові центри - все ж таки працюють, якщо їм дають світло. Якщо ми включимо все світло, то будка, яка продає хот-доги буде більше споживати електроенергії, ніж весь мій парк. Світло я включу”, - каже керуючий парку атракціонів Генадій Переверзев.

Але крім ілюмінації, тут працює відкрита ковзанка. Потужне холодильне устаткування цілодобово підтримує кригу при плюсовій температурі повітря. Скільки саме «з’їдає» від добового ліміту Одещини парк – його керівництво не зізнається. Експерти кажуть, конфлікт лежить більше в площині моралі. “Я особисто вважаю, що ця ситуація є неприйнятною. Запускати такі об’єкти… В нас дійсно критична ситуація з енергопостачанням, деякі будинки були дві доби без світла, дві з половиною. Навіть, якщо в тебе є невелике споживання, безумовно треба якось економити, як мінімум психологічний ефект - це має бути для людей”, - переконує голова громадської спілки “Спільна власність” Сергій Філіпов.

Відвідувачі парку навпаки радіють можливості розважитися, навіть попри дощ. Мовляв, після холодних темних осель отримують тут заряд позитиву, який дозволяє триматися у нелегких умовах. До того ж в парку дозволяють заряджати гаджети, пропонують гарячі напої, як у будь-якому “Пункті незламності”. “Я взагалі з Миколаєва і всю війну радості було дуже мало, того я думаю, що це класно прийти на ковзанку. Людям потрібно якісь емоції отримувати, якісь радощі”, - каже відвідувач парку.

В компанії ДТЕК пояснили, надають рівні умови всім споживачам. Парк розваг отримує електрику, коли її вмикають, як й інші клієнти, тож порушень не бачать. При цьому в компанії не розголошують, скільки енергії споживає заклад. Можна лише припустити, виходячи з потужності генератора, що забезпечує роботу парку під час відключень. “Ось генератор 430 кіловат він видає нам, що стільки не потрібно. З урахуванням того що ми економимо”, - додають у парку розваг.

Між тим трамваї та тролейбуси в Одесі заради економії електрики цілий тиждень або не працювали зовсім, або виїжджали на маршрути лише на годину зранку, у піковий час. А одеситів досі закликають економити на всьому, зокрема, не користуватися прасками, бо ж для підтримання системи важливий кожен кіловат.

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