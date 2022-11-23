Одесити просять обміняти пам'ятник Катерині ІІ на єнотів і вже знайшли, де їх реабілітовувати після полону

Обмін викрадених херсонських єнотів на пам'ятник Катерині ІІ пропонують українці - відповідну петицію зареєстрували на сайті президента. Одесити, крім цього, пропонують узяти тварин на реабілітацію. Упевнені - їм необхідно лікувати стрес після російського полону. Робити це хочуть у спеціальному Будинку єнотів, де уже опікуються полоскунами, в чиє життя втрутилася війна.

Кадри викрадення херсонських єнотів нагляжальниці Світлані Федорончук, яка опікується 70 тваринками, дивитися боляче. Каже, що ця так звана евакуація просто знущання - перелякані тварини тікають від чоловіка, який веде себе як шкуродер. "Ще як він узяв за хвіст, викрутив цей хвіст. Візьми печиво, будь-які фрукти смачненьку, єнот таке створення пошелестиш целофанчиком вже цікаво, вже біжать. Навіщо було витягувати їх з будиночка в цю переноску", -обурювався жінка.

На викрадення єнотів українці відреагували хвилею мемів і навіть запропонували президенту обміняти тварин на пам'ятник Катерині ІІ, який зараз за високим парканом чекає, поки приберуть з середмістя.

Після визволення з полону єнотів вже береться реабілітовувати пані Світлана. Каже, має неабиякий досвід, бо від лютого її будинок полоскунів перетворився на притулок для тварин-переселенців, які сумують за своїми людьми.

Господарі єнотихи з Миколаєва зараз на фронті. Вона чекає на них і не хоче спілкуватися з іншими тваринами. Зраділа лише одного разу, коли її люди у свій єдиний вихідний – примчали до Одеси побачитися із своєю улюбленицею. "Я стояла, прости ридала. Вона так тулилась, вони поїхали, вона два дні не їла. Як він сказав, як виживуть, заберу, а не виживу - буде з вами все життя", - пригадує жінка.

Єнотам тут добре, але вони сумують за товариством, бо з початком повномасштабного вторгнення людям не до розваг. Приходять лише найбільші їхні фанати.

Заберіть Катю і віддайте єнотів: одесити вже знайшли місце для реабілітації викрадених тварин

Аби прогодувати шість з половиною десятків єнотів, тут щодня витрачають двадцять кілограмів сухого корму. А ще роблять їм холодці, пироги та запіканки.

З 66 єнотів - 17 переселенці. Світлана вірить, що після перемоги за усіма повернуться господарі і єноти поїдуть по звільненим домівках.

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