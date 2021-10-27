Одеські медики в сльозах розповідають про брак кисню для хворих на коронавірус: ситуація критична

В опорній лікарні кисню вже немає, в новому відділенні іншої лікарні запаси закінчаться вже в листопаді.

Екстрена евакуація хворих на коронавірус з опорної лікарні в Одесі. Там напередодні ввечері майже закінчився кисень. Сорок три кисневозалежних пацієнти довелося серед ночі перевозити до іншого медзакладу, де є кріоциліндр із запасом на 14 тонн. Евакуацію проводили каретами «швидких». Спочатку переправили двадцять п'ять хворих середньої тяжкості. Потім – по одному – тяжких і вкрай тяжких.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Найголовніше – всіх сорок три пацієнти, в тому числі й вкрай тяжкі, які на апараті штучної вентиляції легень, розміщені благополучно, кисень в них вже є.

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Але вечір напередодні дійсно був екстремальним. Кисень закінчився не в якій-небудь лікарні, а в обласному центрі соціально значущих хвороб - саме там лікарня, яка є опорною. Обіцяного постачальником кисню не надійшло, і тоді тут терміново стали вирішувати, як рятувати пацієнтів. Зрештою знайшли місця у нещодавно відкритому "ковідному" відділенні іншої лікарні. Людей почали перевозити о сьомій вечора каретами «швидких». Спочатку по одному переправляли тяжких і вкрай тяжких- в тому числі й на апаратах штучної вентиляції. Останнього пацієнта перевезли вже близько четвертої ранку.

«Вони приїжджають з балонами, плюс у нас є наші балони, які ми підключаємо для транспортування, перевозимо їх туди, кого на апаратах ШВЛ пересаджуємо. Ми про це говоримо вже кілька днів, кисень нам доставляють, але в дуже малих кількостях», - зазначає завідуюча реанімаційним відділенням одеського обласного центру соціально значущих хвороб Катерина Лотощенко.

Напередодні до Одеси замість обіцяних двадцяти тонн кисню завезли усього шість. Як пояснює постачальник, все через те, що два заводи-виробники кисню, зупинились. Кисню і без того не вистачає, а тут ще є проблеми з логістикою. Бо ж до Одеси кисень везуть через Миколаїв. Миколаїв забирає собі весь замовлений обсяг вантажу. І до Одеси надходять залишки. Одеські медики у відчаї і про вимушену нічну евакуацію пацієнтів вони розповідали крізь сльози.

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«Коли нам постачальники вже остаточно повідомили про те, що вони не привезуть кисень, ми почали транспортування пацієнтів. Наша завідувачка реанімаційного відділення приголомшлива людина, яка до останнього перебувала з кожним з цих пацієнтів разом з 10 анестезіологами, які супроводжували», - в сльозах розповідає директор одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.

І от зараз фактично тяжких хворих перевезли в одну лікарню, де ще залишаються хоч якісь запаси кисню. Як розповіли журналістам ТСН, тут не все гаразд з побутовими умовами, але є кріоциліндр на 30 тонн, і це головне. Щоправда, кисню в ньому залишилося лише 14 тонн, цього вистачить лиш до початку листопада. В цьому і полягає головна проблема.

Фактично вже за кілька днів може виникнути нова надзвичайна ситуація, де кисневозалежних пацієнтів знов доведеться евакуйовувати. Але тоді вже не буди куди. Ситуація без перебільшення критична.

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