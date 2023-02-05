Одеський блекаут затягується: які прогнози дають жителям регіону

В області сталася масштабна аварія на електропідстанції – після численних ворожих влучень відремонтований трансформатор не витримав навантаження. Відбулося займання, через пожежу на якийсь час без живлення лишилася навіть критична інфраструктура міста та частини області, йдеться в ТСН.

Поки новини невтішні - 300 000 жителів Одеси та Одещини без світла. Наразі всі зусилля енергетиків спрямовані на те, аби забезпечити людей електрикою бодай за схемою "2 на 8". Тобто 2 години – зі світлом, вісім – без. Це завдання-максимум для тих, хто ліквідовує наслідки. На краще годі й сподіватися, адже ситуація вкрай складна, і перспективи, кажуть енергетики, не надто оптимістичні.

Цього разу блекаут стався через одразу дві аварії на енергооб’єктах, які трапилися протягом доби. Першу ліквідували досить швидко, а от через другу здійнялася масштабна пожежа. Без живлення лишилася навіть критична інфраструктура. Техніка, пояснюють в “Укренерго”, просто не витримала навантаження через постійні пошкодження. “Від 10 жовтня і особливо в останні два місяці, всі три підстанції, які живлять місто Одесу та Одеську область, зазнали ушкоджень. Ми втратили дуже багато обладнання внаслідок цих атак”, - заявляє голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Цей блекаут жителі Одещини зустріли вже добре підготовленими. Після останнього обстрілу в умовах аварійних відключень люди жили протягом 9 днів. Але, зізнаються - тяжко. Найгірше мешканцям багатоповерхівок, багато з яких без електрики не мають і тепла. “Все-таки тисне це дуже сильно. У мене все зав'язано на електрику тому і пліснява з'являється і холод”, - каже одесит Костянтин.

Аби хоча б критична інфраструктура працювала без зупинок, з усіх куточків України до Одеси прямують 65 потужних генераторів. З гарних новин – є водопостачання і тепло. Потяги йдуть за розкладом, діють усі “Пункти незламності”.

Але вже, очевидно, що найближчі дні будуть украй важкими й обмеження в електропостачанні будуть суттєві.

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