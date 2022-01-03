Одеський депутат оскандалився привітанням з Новим роком на тлі трансляції промови Путіна

Чоловік побажав українцям миру.
В Одеській області депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віталій Градінар вирішив привітати з прийдешнім Новим роком у соціальній мережі своєю світлиною, але за спиною у нього саме йшла трансляція промови президента Росії Володимира Путіна.
«З прийдешнім, друзі! Миру і процвітання всім нам», - написав він у "Фейсбуці".
Промову Путіна Градінар дивився на забороненому в Україні російському телеканалі.
Його друзям і деяким користувачам таке фото було до вподоби, але у Мережі розгорівся скандал. Та очевидно чоловіка це мало хвилює, адже він і досі не прибрав світлину зі своєї сторінки, чи навіть не зробив її доступної не для всіх.
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