Одесу масовано атакували безпілотники, лунали вибухи: яка ситуація в місті

В Одесі вночі була масована атака ворожих дронів. Майже годину в місті працювала ППО, знищено більшість безпілотників, однак були і влучання, і пошкодження від уламків.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Одесу атакували безпілотники. Будинок багатодітної родини переселенців Тітових — у десяти метрах від епіцентру вибуху. Знесло покрівлю на половині даху, повилітали чи не усі вікна. Подружжя і 9 дітей врятували дві стіни.

"Коли сильно гучно стало, то ми усі зібрались в одну кімнату, щоби подальше від вікон, то, звісно, діти злякалися. Але, слава Богу, що всі живі і здорові. Ми зустріли війну у нас в Новій Каховці також вибухи, виїхали сюди — і тут", — каже Андрій Тітов.

Будинок родини Тітових

Хоча хата Андрія — у кварталі від місця падіння дрона, але й у нього вибито скло у вікнах. Чоловік радіє, що живий і напередодні дружину з донькою відвіз до рідні, бо дитяче ліжко було поряд з розтрощеним вікном. Лише дивом ніхто не загинув, кажуть люди, адже вночі всі були по домівках.

"Спочатку було спокійно, потім був якийсь вибух — і зараз вже паніка, ти не знаєш, що далі буде", — каже Маргарита Дайнега.

На світанку на цю вулицю заїхала важка техніка та прибули комунальники і волонтери. Людям видавали плівку, аби закрити вікна, та брезент, щоб затулити дірки в даху – попереду кілька днів дощів, тож люди поспішають полагодити домівки.

"На теперішній час 27 домівок постраждали — це переважно дахи, вікна, двері. Поки що працівники складають відповідні протоколи для подальшого надання матеріальної допомоги", — каже голова Пересипської РДА Сергій Кондратюк.

Постраждали також з десяток автівок. Ті, хто пережив нічний жах, кажуть – росіяни спеціально спрямували дрони на житловий сектор, бо жодних військових та енергетичних об’єктів поряд немає.

Люди ремонтують свої будинки

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