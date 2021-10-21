Одесу накрив потужний буревій: десятки зламаних дерев, потрощені автівки та двометрові хвилі на морі

В Гідрометцентрі пояснюють, що вітер - це передвісник потепління і утворився через змішування холодної та теплої маси повітря.
Мешканці Одеси відчули силу ураганного вітру. Там упало близько трьох десятків дерев, які потрощили автівки і травмували водія.
Про наслідки негоди 21 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Так, в одному з районів міста велетенський клен не витримав поривів вітру і привалив чотири автівки. Власника однієї з пошкоджених автівок велика гілка вдарила по голові. Медики надалі потерпілому допомогу просто на місці. Стаціонарного лікування він не потребував.
А на парковці біля одеського радіо ринку на припарковані автівки рухнула велетенська тополя, яка потрощила 4 машини. На щастя, всередині водіїв не було і ніхто не травмувався. Загалом в Одесі натиску вітру не витримали біля трьох десятків дерев та великих гілок.
Тим часом на морі біля Одеси південно-західний вітер здіймав хвилі майже двометрової висоти. Штормило впродовж всього дня.
Але одесити до будь-якої погоди ставляться з оптимізмом. На пляжі вийшли відчайдухи, яким подобається такий екстремальний відпочинок. Дехто навіть занурювався у воду, температура якої зараз лише плюс десять і повітря плюс 16.
Своєю чергою в Гідрометцентрі пояснюють, що вітер - це передвісник потепління і утворився через змішування холодної та теплої маси повітря. Але вже від завтра він послабшає.
22 жовтня жителів Одещини чекає майже літня погода. Синоптики обіцяють до 22 градусів тепла.
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