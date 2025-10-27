Одяг для котів і собак: скільки коштує та чи можна його носити тваринам

Одяг для собак / © Associated Press

З настанням холодів дедалі більше господарів починають одягати своїх домашніх улюбленців у теплі речі. Ветеринари кажуть: часом одягати треба не лише собак перед прогулянкою, а й навіть котів удома.

Тож які речі вибрати, щоб і гарно, і зручно — в сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Одяг для тварин

Кіт Вермакс майже лисий і мерзне миттєво. Тож його, каже Ірина, треба утепляти. Але що саме одягнути — вибір непростий, бо в цієї парочки окрема шафа для речей.

«Коли дуже холодно, бо цей кіт любить гуляти на вулиці, то ми йому взуваємо черевички. Це котячі, розмір 2», — каже власниця тварин Ірина Танасіва.

У гардеробі кота — вишиванки, теплі костюми, модні светри. У модниці йорка Айрі — речей ще більше.

«Від різних светриків, кофтинок з капюшонами, різних шапочок по сезону, чорні, кольорові. У нас є навіть шафи», — каже жінка.

Майже все тут — від українських брендів. Ірина терпляче перебирає гардероб. Без одягу, каже, тваринок однаково не поведе, бо можуть захворіти.

Ветлікар Кирило Дідківський підтверджує: у разі з собаками найшвидше промерзають представники дрібних порід та ті, у кого мало хутра. А лікування потім може бути дорогим і виснажливим.

Що ж до котів, то любителів погуляти надворі, як Вермакс, не так і багато. Але і вдома породи без шерсті, буває, потрібно одягати.

Ціни на одяг для тварин

Міла Крошка показує фотографії своєї улюблениці. Сімейний бізнес із пошиття вбрання багато років тому, каже, почався саме з Моні. А тепер на створення нового надихає ось ця красуня.

Спершу модель демонструє яскравий теплий комбінезон із натуральним хутром. Для тих, у кого мерзнуть вушка — в’язані вручну шапочки.

Міла каже: одяг вони дбайливо виготовляють на замовлення і підганяють під кожного клієнта, щоб тваринкам ніде не тисло й не терло. Тканини і кольори — в асортименті. Черги — на кілька тижнів уперед.

«Тканина водовідштовхувальна. Це сніг, дощ, вода не потрапить. Такий коштує від 1 300 до 1 500 грн», — каже вона.

Для котів замовлень менше, зазвичай це светри.

«Светри — це ангорочка. Гарно тягнуться. вони безшовні. Він коштує 1 100 грн», — каже вона.

