Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Один донор врятував 4 життя: у Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці

Один донор врятував 4 життя: у Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці

МВС

Урятувати дитину могла тільки трансплантація.

Шанс на життя. У Києві провели трансплантацію одразу чотирьох органів. Донором став 38-річний чоловік. Лікарі констатували в нього смерть мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів. Серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це її єдиний шанс. 

Про це 28 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

"Для мене Маргарита - це все моє життя. Вона в мене донька єдина, тому все для мене значить", - каже мати дівчинки. 

Маргариті 12. Вона восьмикласниця. Але цієї осені вона ще в школі не була. Увесь час - в лікарні. Життя дівчинки різко змінилося рік тому. Спочатку після тренування в неї почав боліти живіт, потім з'явилася задишка, кашель і набряки. Лікарі діагностували кардіоміопатію. Урятувати Маргариту може лише трансплантація. І шанс на це з'явився сьогодні.

©

У Вінниці під супровід поліцейських сирен до стадіону, де приземлився гелікоптер, везуть донорське серце. Лічені секунди і той здіймається небо.

Це - дах столичного інституту серця. Просто тут сідає гелікоптер із цінним вантажем на борту - серцем, не яке вже чекають в операційній.

Туди і поспішає кардіохірург Борис Тодуров.

"У нас донор більший, ніж реципієнт. І це нас турбує. Але у цієї дівчинки більше немає шансів, а тому ми спробуємо адаптувати велике серце до її грудної клітки", - каже Борис Тудоров. 

Новини України: у Києві 12-річній дівчинці зі складною патологією пересадили серце

Новини України: у Києві 12-річній дівчинці зі складною патологією пересадили серце

Часу обмаль. Хірурги беруться до роботи. Найважливіший тут час! На все про все у медиків півтори години. 

Тим часом, під операційною чатує мама Маргарити. І дуже вірить, що цього разу все вийде. Бо це вже не перша спроба трансплантувати серце її донці.

"Ми вже тут були в госпіталізації, але щось не так з донором, з сердечком. Тому дива не сталося. Її вчора попередили, що не треба їсти. І вона вже мені: "Мамо, мабуть, нам знайшли донора". Кажу: "Не знаю, нічого не говорили", - каже жінка. 

Тієї ночі у Вінниці медики не змогли врятувати життя 38-річного чоловіка, який мав складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку. Натомість, родичі чоловіка дали згоду на забір його органів. Хто він - мама дівчинки не знає. 

"Вдячна родині донора, що врятували життя моїй дитині", - каже жінка. 

Один донор - чотири життя. А це вже б‘ється серце. Операція була важкою, але владою. 

З гарними новинами лікар іде до мами Маргаритки. 

Нагадаємо, раніше у Львові медики вперше в Україні здійснили операцію із трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.

Наступна публікація