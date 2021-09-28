Один донор врятував 4 життя: у Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці

Урятувати дитину могла тільки трансплантація.

Шанс на життя. У Києві провели трансплантацію одразу чотирьох органів. Донором став 38-річний чоловік. Лікарі констатували в нього смерть мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів. Серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це її єдиний шанс.

Також читайте В Україні вперше здійснили трансплантацію серця дитині

Про це 28 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

"Для мене Маргарита - це все моє життя. Вона в мене донька єдина, тому все для мене значить", - каже мати дівчинки.

Маргариті 12. Вона восьмикласниця. Але цієї осені вона ще в школі не була. Увесь час - в лікарні. Життя дівчинки різко змінилося рік тому. Спочатку після тренування в неї почав боліти живіт, потім з'явилася задишка, кашель і набряки. Лікарі діагностували кардіоміопатію. Урятувати Маргариту може лише трансплантація. І шанс на це з'явився сьогодні.

У Вінниці під супровід поліцейських сирен до стадіону, де приземлився гелікоптер, везуть донорське серце. Лічені секунди і той здіймається небо.

Це - дах столичного інституту серця. Просто тут сідає гелікоптер із цінним вантажем на борту - серцем, не яке вже чекають в операційній.

Туди і поспішає кардіохірург Борис Тодуров.

"У нас донор більший, ніж реципієнт. І це нас турбує. Але у цієї дівчинки більше немає шансів, а тому ми спробуємо адаптувати велике серце до її грудної клітки", - каже Борис Тудоров.

Новини України: у Києві 12-річній дівчинці зі складною патологією пересадили серце

Часу обмаль. Хірурги беруться до роботи. Найважливіший тут час! На все про все у медиків півтори години.

Тим часом, під операційною чатує мама Маргарити. І дуже вірить, що цього разу все вийде. Бо це вже не перша спроба трансплантувати серце її донці.

"Ми вже тут були в госпіталізації, але щось не так з донором, з сердечком. Тому дива не сталося. Її вчора попередили, що не треба їсти. І вона вже мені: "Мамо, мабуть, нам знайшли донора". Кажу: "Не знаю, нічого не говорили", - каже жінка.

Тієї ночі у Вінниці медики не змогли врятувати життя 38-річного чоловіка, який мав складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку. Натомість, родичі чоловіка дали згоду на забір його органів. Хто він - мама дівчинки не знає.

"Вдячна родині донора, що врятували життя моїй дитині", - каже жінка.

Один донор - чотири життя. А це вже б‘ється серце. Операція була важкою, але владою.

З гарними новинами лікар іде до мами Маргаритки.

Нагадаємо, раніше у Львові медики вперше в Україні здійснили операцію із трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання