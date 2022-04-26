Один із авторів пам'ятника російському та українському робітникам в Києві зрадів демонтажу свого творіння

Один із авторів пам'ятника російському та українському робітникам в Києві зрадів демонтажу свого творіння

У Києві демонтують пам'ятник російському та українському робітникам, який встановлений за радянських часів і розташовувався у самому центрі.

Не зноситимуть, а переназвуть іншу частину композиції – Арку дружби народів, яка слугувала нагадуванням дружби України із Росією, про це йдеться в ТСН.

Демонтаж триває впродовж кількох годин, та скульптура ще на місці, та не витримала голова російського робітника і просто відвалилась. Скульптуру мають поки вивести на склад, в майбутньому можливо буде виставлена в музеї історії України.

Демонтажу очікує і скульптура, яка розміщується поряд, її щоправда заберуть пізніше, оскільки вона потребує значно довших робіт.

А от арку залишать, вона отримає нове ім’я – Арка свободи українського народу. До того ж вона отримає жовто-блакитне підсвічення, запевнив мер Віталій Кличко, який також приїздив подивитись на демонтаж.

У Києві демонтують пам'ятник російському та українському робітникам

Був тут і автор всієї скульптурної композиції архітектор Сергій Миргородський, який лише зрадів тому, що відбувається. «Відчуваю радість. Нарешті! Дружба з Росією закінчена. Тому цей пам'ятник як дружба великих народів колись, колись, перетворюється на ворожнечу України та Росію. А мати пам'ятник ворожнечі – це гріх», - переконаний він.

Погоджуються з демонтажем і пересічні кияни.

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