Один із пунктів пропуску на західному кордоні України перевізники тимчасово розблокували

Словацькі перевізники пішли на поступки українській стороні й тимчасово зняли блокаду пункту перетину "Вишнє-Нємецке".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, цього вдалося досягти завдяки домовленостям із Союзом автомобільних перевізників Словаччини.

Блокування пункту перетину "Вишнє-Нємецке" словаки розпочали напередодні через те, що, як і польські перевізники, не погоджувалися з транспортним безвізом для України.

За понад два тижні блокади на українсько-польському кордоні назбиралося кілька тисяч вантажівок. У волинському Ягодині черга з фур розтягнулася на пів сотні кілометрів. На пункті пропуску "Устилуг" у заторах - майже півтори сотні фур.

У Краківці - 1200, у Рава-Руській - понад 500. У відповідь на перекриття доріг польськими перевізниками - українські водії напередодні влаштували свою мирну акцію. Припаркували в ряд вантажівки із закликами зняти блокаду, щоби підтримати колег, які застрягли по той бік кордону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА КОРДОНІ ЗІ СЛОВАЧЧИНОЮ. Відео з заблокованого КПП

Нагадаємо, напередодні, 21 листопада, в Словаччині перевізники заблокували пункт пропуску. Акцію з блокування кордону ініціювала та здійснює Спілка перевізників Словаччини.

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