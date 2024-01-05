Один із важкопоранених був знаковою особою: Буданов – про рейд до Бєлгородщини

Кирило Буданов зазначив, що той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що зараз і відбувається.

Під час проведення спецоперації на території Бєлгородської області РФ була важко поранена одна знакова особа. Для евакуації високопосадовця одразу ж запросили гелікоптер просто на Москву.

Про це в інтерв'ю 1+1 розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Це звичайна операція для нас... В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається. Що такого з цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації просто на Москву. Все інше розкривати не буду", - розповів Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Буданов розкриває таємниці! Про обмін полоненими, рейд на Бєлгородщину та "смерть" Герасимова".

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України 5 січня заявило про проведення спецоперації на території Бєлгородської області РФ. "Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушились ― почали проводити активні інженерні роботи. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт", - йдеться у повідомленні.

Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.