"Один овоч, один фрукт і кава": Мережу обурило меню в столичному дитячому садку

Від вересня у дитсадках та школах має з'явитися оновлене меню.

Харчування в дитячих садочках - це завжди актуальна тема. Нещодавній пост у соцмережі журналістки Ярослави Шумик про те, яке меню їй показали в дитячому садочку, куди вона записала свою дитину, викликав бурхливу дискусію.

Яке менюв дитсадках і чи зміниться воно - розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

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"Попросила меню, щоб розуміти: коли і що в садку буде їсти моя дитина. Отримала список з одним овочем, одним фруктом і з кавою!", - так описала меню в державному дитячому садочку Ярослава Шумик, ексжурналістка 1+1. Жінка має двох дітей. Її старший син від вересня йде до садочка. Приклад меню засмутив. "Кава з молоком чи без молока, але це кава, не какао. Протягом дня харчування було запропоновано один овоч - це огірок. Все інше воно було варене, тушковане, парене", - обурилася вона.

Харчування в дитячих садочках - питання дискусійне. Директорка дошкільного закладу Наталя Ставняцька розповіла, хто складає меню у дитсадках: "Воно складається групою осіб відповідальних за харчування. Затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з Держпродслужбою, яка вже перевіряє, чи використали ми все певною мірою відповідно до нормативних документів".

"Один фрукт, один овоч, одна кава": що не так із меню в українських дитсадках та коли воно зміниться

Там усе чітко прописано: скільки та яких продуктів діти мають з'їсти протягом дня. Вартість харчування в державному садочку становить усередньому 68 гривень на день. Пільгові категорії не сплачують нічого. Меню для дошкільнят не змінювалось уже 17 років, але в березні цього року уряд все ж затвердив нові норми: для усіх садків буде єдине меню. У ньому передбачено більше овочів і фруктів. Оновлена версія харчування як у школах, так і в садочках має з'явитися вже у вересні цього року.

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