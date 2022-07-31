В Україні може запрацювати єдиний аеропорт: як це стало можливо і в чому його унікальність

Він може почати функціонування уже через місяць-два, оскільки так склалось, що злітно-посадкова смуга аеропорту починається за кордоном.

ТСН.ua дізнався, що це за унікальний аеропорт та як він може почати роботу.

Що відомо про аеропорт "Ужгород"

Аеропорт "Ужгород" розташований на західній околиці міста в мікрорайоні "Червениця" на вулиці Собранецька. У цьому аеропорту є одна злітно-посадкова смуга, завдовжки 2038 м і шириною 40 м. Вона унікальна тим, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини (кордон розташовано за 100 м від початку злітно-посадкової смуги).

У 2010 році з територію аеропорту літала лише одна авіакомпанія. Згодом Державна міграційна служба розглядала той варіант, щоб цей аеропорт працював одночасно на дві країни - Україну та Словаччину. 2019 року аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року. У 2021 році авіакомпанія WindRose запустила регулярні рейси Ужгород — Київ літаками ATR 72.

Фото: сайт Міжнародного аеропорту "Ужгород"

Домовленість про використання повітряного простору Словаччини

У травні 2021 року очільник Кабміну Денис Шмигаль на спільній прес-конференції зі своїм словацьким колегою повідомив, що Словаччина дозволить Україні використовувати свій повітряний простір.

"Ми домовилися максимально використовувати наш транзитний потенціал. Наші країни завершили процедури щодо набуття чинності угоди по аеропорту "Ужгород", - сказав 28 травня 2021 року Шмигаль.

10 вересня 2021 року в аеропорту Ужгород літак, що виконував рейс з Києва, був посаджений з використанням аеронавігаційних приладів, а не за правилами візуальних польотів, як відбувалося до цього. Крім того, з цього дня "Украерорух" отримав право керувати використанням частиною повітряного простору Словаччини, необхідного для зльоту/посадки літаків в Ужгороді.

Відновлення діяльності аеропорту в Ужгороді в умовах війни

У липні 2022 року на сесії Закарпатської обласної ради місцеві депутати виділили 26 млн грн на аеропорт "Ужгород". Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко повідомив, що колишній мінус летовища – злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, – стала плюсом.

Фото: сайт Міжнародного аеропорту "Ужгород"

"26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо найголовніший у державі аеропорт – повідомив голова Закарпатської облради. – Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною".

Він пояснив, що борт, який злітає, одразу потрапляє у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з війною.

"Тому я впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена", – переконаний голова облради.

Фото: Facebook-сторінка Міжнародного аеропорту "Ужгород"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила послугу перевезення автомобілів із Києва до Ужгорода та навпаки.

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