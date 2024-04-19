Одіозний Ляшко загримів у скандал: військові злили правду про екснардепа в армії

Новий скандал, який набирає обертів, просто шокує – корупція, махінації в документах, плутанина зі званнями, туси в караоке і погрози військовим. А в епіцентрі скандалу: людина, яку всі ми давно знаємо, щоправда в іншій іпостасі. В минулому – нардеп із вилами та коровами, а нині – військовослужбовець Олег Ляшко потрапив під пильне око волонтерів і захисників.

Чому спалахнув скандал, у чому Ляшка звинувачують бійці, що каже сам екснардеп і чому ця історія шокує всіх українців? Ексклюзивні свідчення військових і компромати від тих, хто раніше був у його близькому оточенні, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

В минулому нардеп, а нині військовий. Ніби нічого дивного, адже на початку повномасштабного вторгнення Росії на захист країни стали сотні тисяч українців. Ляшко також склав присягу українському народові й пішов на фронт.

З екснардепа – у звичайні солдати, рішення, яке можуть ухвалити, певно, не усі. Але сталося це десь наприкінці квітня 2022 року, екснардеп Олег Ляшко у соцмережах гордо заявляє – він у ЗСУ. З тих пір Ляшко активно береться за свої соцмережі.

Що дуже і дуже важливий момент, адже він до цього не мав ніякого військового досвіду. Але картинка у соцмережах насправді дуже і дуже відрізняється від реальності. У пана Ляшка добре виходить турбуватися про тварин, але в безпілотниках він “повний нуль”. І це не ми так думаємо, а військові стверджують.

Але це не заважає екснардепу мітити на посаду командира новоствореного батальйону ударних безпілотників у 63-тій окремій механізованій бригаді. Це досить успішна бригада, хлопці якої постійно і постійно вдосконалюються і від початку повномасштабного вторгнення тримають багатокілометрову лінію фронту.

І саме тут служить Ляшко, і саме обороноздатність цієї ж бригади він тупо знищує - заявили TSN.ua військові з цієї бригади. Захисники звернулися до нас, попросивши надати розголосу історії. Уточнимо: бійці попросили не називати їхніх імен, бо що?

Бо пан Ляшко, цитуємо: "вираховує тих, хто проти нього, і потім погрожує, що в піхоту пошле, або ще що з ними зробить", бо, мовляв, він має вплив. Це стосується і тих, хто відмовляється виконувати його “накази”.

Ви запитаєте, а як так, що простий солдат віддає накази, керує в бригаді, воротить, що йому хочеться? А все просто, він вже не простий солдат, він на словах - тимчасовий виконувач обов’язків начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Вслухайтеся уважно, Ляшко виконує обов’язки начальника безпілотних систем, будучи нулем у цій справі. Плюс до усього цього він перешкоджає навчанню хлопців, бо "забиває болт" і не організовує це все, хоча мав би.

А ось що кажуть самі військові, які безпосередньо працюють під керівництвом Ляшка.

"Компетенції 0. Є достатньо досвідчених офіцерів. Він не розуміє, який засіб і звідкіля ним потрібно керувати. Що може той чи інший квадрокоптер - розуміє по слухах", - кажуть військові.

Ба більше, воїни кажуть, що через накази цього т.в.о командира бригада втрачає техніку, бо Ляшку треба показати гарну картинку знищення техніки у соцмережах.

"Були втрати бортів, квадрокоптерів, коли пояснювали, що цього можна уникнути", - скаржаться захисники.

І от з цим почесним списком претензій пан Ляшко мітить на посаду командира батальйону ударних БПЛа! Прийшов він у армію простим солдатом, зараз він - старший сержант. Тобто, навіть не офіцер і мови про керівну посаду йти не може.

"Повна зневага, будує розмови наче він феодал, а всі раби. Не слухає нікого. Не приймає до уваги будь-які докази, будь-яке майно видає за своє і завжди тикає, що "це я вам дав". Дозволяє собі ображати бойових офіцерів і солдатів. Всі пілоти не хочуть працювати під його керівництвом", - кажуть деякі військові.

Але і це навіть не вершина айсбергу. Швидше за все, пан Ляшко робить все це не сам. Бо на фронт із собою потягнув свого вірного охоронця Євгена Стипанюка, який кілька місяців тому загримів у скандал зі своєю ексдружиною Євгенією Емеральд. Дівчина звинуватила екскоханого у домашньому насиллі, сексуальному насильстві та погрозах.

TSN.ua також звернувся за коментарем до пана Ляшка, можливо, людина має свої аргументи і хотіла б прокоментувати раніше опубліковану інформацію чи надати якісь свої докази або аргументи, але, на жаль, він не відповів.

Одіозний Ляшко загримів у скандал! Військові злили правду про екснардепа!