Одкровення монаха-військового: Московський, Київський патріархат та ПЦУ — це все бізнес-фабрики

Сучасні монастирі — це бізнесфабрики, які заробляють гроші незалежно від патріархальної належності, це Московська патріархія, це Київська патріархія, чи це там сьогоднішнє ПЦУ.

Таку думку в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній висловив колишній монах Аристарх московського патріархату, громадський активіст, кілер, а нині військовий, який став на захист України.

За словами чоловіка, він пішов у монахи, бо відчував потребу в покаянні. А монастир і монашеське життя, на його думку, — це найвища форма покаяння. Однак пішов звідти, бо побачив неможливість жити в покаянні в сучасних монастирях.

“Сучасні монастирі — це бізнесфабрики, які заробляють гроші, і незалежно, скажімо так, від патріархальної належності, це московська патріархія, це київська патріархія, чи це там сьогоднішнє ПЦУ. Це абсолютно все однакове. Різниця — мова, якою говорять люди, але не більше того”, — каже Аристарх.

Якщо говорити про київську церкву і про українську церкву нинішню, за словами військового, вони “трохи повернули не туди”.

“Наслідують московську церкву і не більше того”, — вважає Аристарх.

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