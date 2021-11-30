Одна донорська печінка мала врятувати двох дітей: чому лікарі не змогли розділити орган

Одна донорська печінка мала врятувати двох дітей: чому лікарі не змогли розділити орган

Донор врятував життя чотирьом людям. Зокрема трьом дітям.

Столичні лікарі пересадили печінку від нерідного донора 16-річній дівчинці. У неї, окрім печінки, також майже не працюють нирки. Донорський орган, вперше в Україні, лікарі планували розділити і таким чином врятувати ще одну дитину. Але, на жаль, не змогли.

Про те, чому так сталося - 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, із самого дитинства Соломія мала серйозні проблеми з нирками – розповідає її мама. Поки їх лікували, почалися проблеми із печінкою. У 2013 дівчинці пересадили нирку, але згодом діагноз лікарів приголомшив родину – цироз. Цілий рік родина чекала на пересадку.

Донором органів став 31-річний чоловік. Після смерті його мозку, родичі дали згоду на використання органів. Дві його нирки, печінка та серце врятували життя чотирьом людям. Зокрема трьом дітям. Шанс на життя мала отримати ще одна 9-тирічна дитина у Львові. Їй планували пересадити частину донорської печінки. Так званий "Спліт" до цього ніколи в Україні не робили. Але через не стандартну будову органа його не змогли розділити. А тому всю печінку пересадили Соломії.

Київські лікарі пересалили печінку від нерідного донора 16-річній дівчинці

Серце пересадили 49- річному чоловікові із тяжкою патологією міокарда.

Соломію ж оперували понад вісім годин. Випадок Соломії ускладнили її проблеми з нирками. А тому під час операції лікарям довелось використовувати нестандартні методи лікування.

Попереду на Соломію чекає тривала реабілітація. Лікарі оптимістичні у своїх прогнозах. А сама дівчинка мріє якнайшвидше повернутися до школи та друзів.

Нагадаємо:

Минулого тижня українські хірурги зробили шість пересадок органів. Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва. Серед них - вперше - у столичній лікарні "Феофанія". А в Інституті серця - вперше - пересадили одночасно два органи - серце і нирку.

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