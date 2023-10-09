Одна із найгарячіших ліній фронту: як ЗСУ тримають оборону у Сереблянському лісі на Луганщині

Російські окупанти атакують Україну на Луганщині, поблизу Макіївки. У районі Серебрянського лісу ворог атакує малими групами за підтримки авіації, танків та артилерії. Попри численні втрати серед своїх росіяни так і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганщини.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Івана Петричака.

Знімальна група ТСН приїхала на лінію фронту, до лісництва на межі Донецької і Луганської областей.

"Що можна сказати про про Серебрянський ліс зараз: тут дуже мальовничо, але багато вигорілих дерев. Час від часу буває трохи гучно", - зазначає Іван Петричак.

Кореспондент ТСН Іван Петричак на фронті

Саму тут одна із найгарячіших ліній фронту. Доїхати до передової машиною не можливо, потрібно йти пішки. Також між позиціями варто швидко пересуватись, оскільки Росія постійно обстрілює наших захисників.

Тут тримає оборону 51-й батальйон. ТСН побувала у гостях у 100-ї бригади тероборони “Волинь”.

Військовий Сергій каже, що тут постійні обстріли. Відстань до ворога - мінімальна, що за хорошої погоди можна перегукуватися.

Зараз тут загострення. Росіяни намагаються вклиниться в нашу лінію оборони. Боєць показує - ворог попереду і з лівого флангу. Окупанти тут обстрілюють ЗСУ з артилерії, танків та авіації.

"Простріл позицій із стрілецької зброї був за кілька годин но нашого приїзду, а зараз - працює артилерія. Поки ми записуємо інтерв'ю - у небі над окопом зависає безпілотник. Ховаємось в укриття. Ось ця маскувальна сітка над головою - саме на такий випадок. Координати позиції ворогові і так відомі, але під сіткою складніше виявити пересування солдатів. Є антидронова рушниця, але просто так збити чи посадити безпілотник бійці теж не можуть. А якщо наш?", - каже Іван Петричак.

Сереблянський ліс, де тривають тяжкі бої

На фронті працюють і українські дрони, і російській. Щоб його збити - варто спочатку уточнити, чий він. Також тут чути російські танки.

Дерева попереду українських позицій вигоріли ще не повністю і прямою наводкою через стовбури ворожий танк, скоріш за все, не стрілятиме. Утім, краще бути в укритті.

Навіть укріплені мішками окопи обсипаються після кожного вибуху. Та це не єдина складність війни у лісі. Звуки вибухів між деревами беруться ехом і, здається, що лунають звідусіль.

По позиціях окупантів працюють українські міномети. Це, щоб заспокоїти ворога та змусити його припинити обстріл. Один із снарядів ЗСУ поцілив прямо у ворожий окоп. Ймовірно там багато ліквідованих росіян. Проте обстріл українських позицій все ж триває.

Попри загострення на цій ділянці фронту бійці бригади "Волинь" ворога стримують. Разом з іншими бригадами ЗСУ - з Волині і Херсона, Вінниці та Одеси, Львова та Миколаєва.

"Ми тут за понад 1000 кілометрів від рідної Волині. Але ми захищаємо Україну, б'ємося в соснових лісах. І однозначно - все буде Україна!", - кажуть захисники України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 68 бойових зіткнень за добу! ЗСУ на Луганщині не дають противнику просунутися вперед

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку ситуація зараз важча, ніж на Бахмутському. Нова ціль ворога – Макіївка.

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