Одна із найтрагічніших ночей на Дніпропетровщині: що відомо про наслідки та жертв російської атаки

Ніч проти 10 серпня стала однією із найтрагічніших для Нікопольського району Дніпропетровської області. Через російські обстріли загинуло 13 людей, ще 11 – поранені, із них 5 – у важкому стані.

Росія "Градами" накрила Марганець та Мирівську громаду, що на Дніпропетровщині. Лише у Марганці по житлових кварталах, де спали люди, росіяни випустили 80 реактивних снарядів.

Детальніше про це - у сюжеті ТСН.

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Без дахів та вікон, з потрощеними шибками й величезними вирвами просто на центральній площі – це наслідки обстрілів Марганецю. По місту вдарили вночі – смерчами й градами. Внаслідок вибухів в одному з подвір'їв постраждала чи не кожна 5-поверхівка. Повсюди – уламки шиферу, скла та цегли. Людей з найбільш постраждалих будинків тимчасово відселили.

Після нічного удару 9 людей загинули одразу, 11-х доправили в лікарню. До ранку у реанімації померли ще двоє марганчан. 56-річну Людмилу привезли в лікарню однією з перших. Вночі жінку прооперували. З ноги витягли осколок від граду. Людмила каже: після обстрілу була в такому стресі, що навіть не відчувала болю. Найбільше всі боялися, що росіяни вдарять знову. Але покинути будинок не могли – понівечені металеві двері намертво заклинило.

Медики розповідають: чотирьох найбільш важктих пацієнтів вже перевели до іншої багатопрофільної лікарні. Інших – лікуватимуть на місці. Це - політравми, мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи.

Після обстрілу люди починають прибирати наслідки "руського міру". Згрібкають цеглу й сміття, закидують в бульдозери, але відновлювати середмістя буде дуже складно. Окрім десятків житлових будинків, від нічного обстрілу постраждали геріатричний пансіонат, будинок культури та місцева школа.

Нікопольський район обстріляли 80 снарядами – загинуло 13 людей

В цій школі після російських прильотів не лишилось жодного вцілілого вікна. Вчителі кажуть: якщо раніше розглядали хоча б мінімальну можливість розпочати заняття 1-го вересня в офлайні – зараз про це не йдеться взагалі.

По Марганцю росіяни гатять уже третій тиждень. Обстрілюють місто з території Енергодара – там, на іншому березі Каховки, вони встановили "Гради" просто за стінами АЕС. Вдарити у відповідь ЗСУ не можуть.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. У результаті загинуло 13 людей, ще 11 поранено.

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